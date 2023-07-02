Fransız süperstar Mbappe, büyük bir ihtimalle Real Madrid'in yolunu tutacak, ancak bu sezonki şartlarla bu transfer imkansız gibi...

NE OLDU? Kylian Mbappe'nin geleceği üst üste üçüncü yazdır futbolun en çok konuşulan konularından birisi durumunda...

PSG forveti bir kez daha Real Madrid ile anılıyor, ancak Marca'ya göre, Mbappe kendisini transfer etmek isteyen takımlardan yani özellikle Real Madrid'den tek bir şey istiyor; o da yıllık 240 milyon Euro gibi bir astronomik maaş... Fransız süperstar, dev takımlardan şaşırtıcı bir sözleşme talep ediyor.

Mbappe'nin Liverpool ile de bağlantısı var, ancak Kırmızıların Fransız süperstarın maaş beklentisini karşılayamayacağı biliniyor.

BÜYÜK RESİM: Mbappe ve Real Madrid geçen yaz uzun bir transfer destanının merkezindeydiler, ancak sonunda Fransız süperstar Paris'te kalmaya ve kazançlı yeni bir sözleşme imzalamaya karar verdi.

Ancak Mbappe'nin PSG'ye kulüpte yalnızca bir sezon daha kalacağını ve 2025'e kadar kalmak için isteğe bağlı bir yıllık uzatma maddesini etkinleştirmeyeceğini söylediği bildirildi.

VE DAHA FAZLASI: Bu durum, 1 Ocak 2024'te Mbappe'nin 2024 yazında ücretsiz transfer öncesinde diğer kulüplerle kişisel şartlarını müzakere etmekte özgür olacağı anlamına geliyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR?: Karim Benzema'nın Suudi Arabistan'a gitmesiyle Real Madrid bu yaz Mbappe'yi transfer etmek isterdi.

Ancak Marca'ya göre, PSG'ye ödeyecekleri bir transfer ücretine ek olarak, Mbappe'nin de devasa ücret talepleri böyle bir hamleyi imkansız kılıyor.

Los Blancos, bu yaz Jude Bellingham için şimdiden 113 milyon sterlin harcadı, bu yüzden dünyanın en iyi forvetlerinden birini transfer etmek istiyorsa gelecek yıla kadar beklemeleri gerekecek.