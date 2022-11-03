Uzun yıllardır rakip olarak görmeye alıştığımız ikili, artık çok farklı bir hikayenin parçası...

NE OLDU? On yıldan fazla bir sürede iki oyuncu, Real Madrid ve Barcelona için oynadıklarında ezeli rakip olarak göze çarpıyorlardı.

İkili, ilk kez 2021'de PSG'de bir araya geldi ve başlangıçta pek iyi geçinemedikleri öne sürüldü, ancak Ramos şimdi ikisi arasındaki kardeşliğin çiçek açtığını ve ona derin bir saygı duyduğunu söyledi.

Ayrıca, İspanyol stoper takım arkadaşının eşsiz yeteneklerinden de fazlasıyla etkilendi.

NE DEDİLER: Ramos, gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Bence bu herkeste merak uyandıran bir şey. Ama sonuçta biz aynı hedefe sahip oyuncularız, o da Paris Saint-Germain ile kazanmak ve takımı için harika işler yapmak istiyor.

"Messi ile olan ilişkim bu anlamda benzerlik gösteriyor.

"Oyuncular arasında büyük bir saygı ve sağlıklı bir ruh hali var.

"Leo, en üst düzeyde performans göstermeye devam ediyor.

"[Messi] hala dünyanın en istikrarlı oyuncularından biri ve en iyilerinden birisi...

"Onun takımda olması bir ayrıcalık. Onun bana karşı oynaması çok kötüydü, Messi yüzünden yıllarca çok acı çektim."

BÜYÜK RESİM: Ramos, PSG için gol attıktan sonra Messi ile yoğun bir şekilde kutlama yapıyor.

Ayrıca antrenmanda beraber çok eğleniyorlar ve onların verdikleri görüntüler, şimdiden çok iyi arkadaş olduklarını gösteriyor.

BİR FOTOĞRAFTA:

Getty Images

RAMOS VE MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Her iki isim, çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşacakları maça çıktıktan sonra Ligue 1 mücadelelerine dönecekler.