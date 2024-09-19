PSG'nin Şampiyonlar Ligi galibiyeti imkansızla geldi

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Girona'yı neredeyse imkansızı yaşayarak mağlup etti.

PSG, Girona'yı 1-0 mağlup etti

Rakip kaleci kendi kalesine gol attı

Galibiyet 90. dakikada geldi

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint-Germain, evinde Girona'yı konuk ederken karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Paris ekibi, Avrupa'nın bir numaralı turnuvasına galibiyetle başladı ancak üç puanın geliş şekli gündem oldu.

BÜYÜK RESİM: PSG, Şampiyonlar Ligi'nde rakip kaleci Paulo Gazzaniga'nın 90. dakikada kendi kalesine kaydettiği golle kazandı.

90. dakikada sol kanatta topla buluşan PSG'nin sol beki Nuno Mendes, rakibini ekarte edip sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Nuno Mendes ceza sahasının içinde son çizgiye yakın noktadan topu içeri çevirdi. Girona'nın kalecisi Paulo Gazzaniga üzerine gelen topa müdahale etse de elinden kaçırdı ve top kalecinin bacak arasından ağlara gitti.

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Gazzaniga'nın kendi kalesine attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.

SIRADA NE VAR? PSG, bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanına gidecek. Girona, sahasında Feyenoord'u ağırlayacak.