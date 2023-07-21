Mbappe için hazırlanan tarihin en büyük sözleşmesini duyurdular!

Fransız devi PSG, Mbappe'nin takımda kalması için her yolu deneyeceğini gösterdi.

NE OLDU? Defensa Central, PSG'nin Mbappe'ye inanılmaz bir teklifte bulunduğunu ve masada 1 milyar € değerinde 10 yıllık bir sözleşme olduğunu bildirdi.

Mbappe'yi 34 yaşına kadar kulübe bağlayacaklar ve bir ömür boyu PSG formasını giydirecekler. Aynı zamanda tarihteki en kazançlı sözleşme olarak da kayıtlara geçecek.

BÜYÜK RESİM: Ancak Mbappe'nin PSG'ye parayla motive olmadığını ve kupalar kazanabileceği Real Madrid'de oynama hayalleri kurduğunu söylediği bildirildi.

Yıldız forvet, kulübe yeni bir anlaşma imzalamayı düşünmediğini ve önümüzdeki yaz bonservissiz olarak kulüpten ayrılmayı planladığını zaten söyledi.

PSG, Mbappe'ye ya yeni bir anlaşma imzalaması gerektiğini ya da bu yaz takımdan ayrılması gerektiğini aktardı.

VE DAHA FAZLASI: Fransız yıldız, 260 maçta 212 gol atarken aynı zamanda 98 asist kaydederek Fransa'da bir efsane haline geldi.

Bununla birlikte, 2018'de Fransa ile Dünya Kupası'nı kazandı 2022'de finale çıkan takımın en büyük yıldızı olmasına rağmen kulübüyle hiç Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? Mbappe'nin geleceğinin yakın zamanda çözülmesi pek olası değil, bu destanın devam etmesi şimdilik muhtemel görünüyor.