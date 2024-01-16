PSG'nin Kylian Mbappe'ye yaptığı "Mısır piramitleri" teklifi ortaya çıktı!

Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe'yi takımda tutabilmek için yaptığı devasa teklif ortaya çıktı.

Mbappe'nin sözleşmesi bitiyor

Real Madrid, Fransız golcü için hazırlanıyor

Ancak PSG'nin elinde güçlü bir teklif var

NE OLDU? Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı söyleniyor. Ancak Fransız ekibinin elinde, Mbappe'yi takımda tutmak için güçlü bir koz var.

BÜYÜK RESİM: RMC Sport muhabiri Daniel Riolo, PSG'nin Kylian Mbappe için hazırladığı teklifle ilgili şunları söyledi: "PSG'nin Mbappe için daha önce görülmemiş bir teklifi var. Ona Mısır piramitleri gibi genişletilmiş bir teklif sundular. Sezon başına 100 milyon euro'yu aşan bir teklif. Hiçbir kulüp bununla boy ölçüşemez. Kardeşi, ailesi ve herkes için avantaj sağlayacaklar. Annesinin kurmak istediği oyuncu ajansı için de... Dürüst olmak gerekirse bu inanılmaz bir şey."

SIRADA NE VAR? Kylian Mbappe'nin çocukluğundan bu yana Real Madrid forması giymeyi hayal ettiği biliniyor. Ancak PSG sunduğu cazibeli tekliflerle Fransız golcüyü bu zamana kadar elinde tutmayı başardı. Görünüşe göre Mbappe'yi kaybetmek istemeyen Paris ekibi, Real Madrid'in planlarını boşa çıkarmak için bu kez de büyük bir teklif yapacak. Sezon başında sözleşmesini uzatmayacağını kulübe bildiren Kylian Mbappe yine Paris ile Madrid arasında kalacak gibi duruyor.