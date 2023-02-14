Brezilyalı stoper, yıldız oyuncuları idare etme şekline yönelik önemli ipuçları verdi.

NE OLDU? Marquinhos, Paris Saint-Germain takımında oynamanın büyüleyici dinamiğine değindi.

Brezilyalı defans oyuncusu, kulübün kaptanlığını yapıyor ve kol bandını Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi oyunculara rağmen takıyor.

Zor bir görevi üstlenen PSG'nin kaptanı, futbolcuların "yatak odası" diye nitelendirilen soyunma odasındaki yıldızları nasıl idare ettiğine dair liderlik sırlarını paylaştı.

NE SÖYLEDİLER: Kicker'e konuşan defans oyuncusu, "Bazen farklı görüşlerimiz olsa da soyunma odasında çok iyi bir atmosfere sahibiz.

"İyi ya da kötü sonuçlar alsak da her şeyi yoluna koyabiliyoruz. Her büyük kulüpte olduğu gibi takımımızda harika kişilikler vardır.

"Benim için en önemli şey, soyunma odasında onlarla daha fazla konuşmak, dürüst olmak ve grubu bir arada tutmaktır.

"Sahada iyi performanslar ve karşılıklı yardımlaşma ile her şey kendiliğinden çözülüyor."

BÜYÜK RESİM: Yedi kez Ballon d'Or kazanan Messi ile çalışmanın nasıl bir şey olduğunu ise şöyle açıkladı: "Sahada gitgide daha iyi anlaşıyoruz. Elbette başlangıçta herkese en uygun pozisyonu bulmamız gerekiyordu.

"Uyum sürecinden sonra, onu her gün antrenmanda ve maçlarda en yüksek motivasyonda gördük.

"Dünya Kupası'ndan döndükten sonra, daha önce olduğu seviyeye gelmek için çalışıyor.

"Messi, Neymar ve Mbappe gibi kazanmak isteyen üç harika oyuncumuz var. Bundan faydalanmak istiyoruz."

Messi, 2021'de Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'deki kariyerine beklenilen bir başlangıç yapamadı.

Ancak bu sezon, Christophe Galtier yönetiminde başarılı bir şekilde ilerliyor.

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PSG İÇİN SIRADA NE OLACAK? Mbappe, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Bayern Münih maçında sahada olabilecek.

Neymar, Messi ve Marquinhos'un da çabasıyla PSG; Münih karşısında iyi bir skor almayı amaçlıyor.