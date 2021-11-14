Geçtiğimiz yaz AC Milan’la olan sözleşmesi sona eren Gianluigi Donnarumma; bedelsiz bir şekilde Paris Saint-Germain’e transfer olmuştu.

Ligue 1’de PSG’nin deneyimli kalecisi Keylor Navas’la forma rekabetine giren İtalyan file bekçisi, bu durumun kendisini olumsuz etkilediğini kabul etti.

Bununla birlikte takımdan ayrılmak istediği söylentileri çıkan Donnarumma, böyle bir düşüncesi olmadığını belirtmişti.

Neler söylendi?

Navas’la olan rekabetine dair TNT Sports’a konuşan Donnarumma, şunları söyledi: “Bu, benim performansımı etkilemiyor; ancak beni huzursuz ediyor.”

“Kolay bir durum değil çünkü daha önceden her maç ilk 11’de başlamaya alışkındım ama şimdi ise bazen yedek kulübesinde oturuyorum ve bu canımı acıtıyor.”

“Fakat bu durumun çözüleceğinden eminim.”

Büyük resim

İtalya’nın Euro 2020’deki zaferinde başrol oynayan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Donnarumma, yeni takımının düzenli kalecisi olmak umuduyla Paris’e gelmişti.

Ancak Mauricio Pochettino, Ligue 1’deki kimi maçlarda 22 yaşındaki kalecinin yerine tecrübeli file bekçisi Keylor Navas’a forma verdi.

Kosta Rikalı kaleci bu sezon sekiz Ligue 1 maçına ilk 11’de başlarken Donnarumma ise beş maçta kaldı. İki kaleci, Şampiyonlar Ligi’nde ise ikişer maçta boy gösterdi.

Bu durumun ardından Donnarumma’nın Paris’te mutsuz olduğu ve yazın Barcelona veya Juventus’a transfer olacağı söylentileri patlak vermişti.

Ancak genç yıldız, eylül ayında Sky Sport Italia’ya konuşmuş ve :”PSG’de mutluyum, benim hakkında yazılan bu saçmalıkları okuyunca gülüp geçiyorum.” demişti.