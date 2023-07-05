Fransız devi PSG'nin kafa travması geçirerek komada olan kalecisi Sergio Rico'dan müjdeli bir haber geldi.

29 yaşındaki kaleci, Mayıs ayında attan düşerek ciddi bir kafa travması geçirdi ve komaya girdi.

Geçen ay komadan çıkan Rico, Sevilla'daki Virgen del Rocio hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kaldı, ancak eşi Alba Silva olumlu bir haber verdi.

Ne söylendi?

Silva gazetecilere, "Çok mutluyuz, [yoğun bakım ünitesinden] başka bir odaya alındı ve durumu iyi.

"Artık 24 saat onunla birlikte olabiliriz. Sergio'nun morali yerinde" dedi ve şunları ekledi:

"Yüzde 100 benimle şu anda. Bu en harika şey ve çok mutluyuz. Herkes benim için duacı oldu. Annem, arkadaşlarım, kız kardeşim..."

22 gün komada kalan kaleci, büyük ihtimalle zorlu bir rehabilitasyon sürecinden geçecek. Ancak karısı, ailesini hızla tanıyabildiğini ve jestlerle iletişim kurabildiğini açıkladı.

PSG, oyuncularına duyduğu saygı nedeniyle bu sezon Ligue 1'deki şampiyonluk kutlama törenini iptal ederken, takım arkadaşları sezonun sonuna doğru bir destek gösterisi olarak onun adının yazılı olduğu formaları giydi.