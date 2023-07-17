Fransız devi PSG, Mbappe'yi satmak isterken yıldız oyuncunun bu sezon takımdan ayrılmaya niyeti yok.

NE OLDU? Mbappe, sezon öncesi antrenman için takıma geri döndü ve PSG'nin Instagram'da yayınladığı bir video, yıldız forvetin takımla bir araya geldiğini gösterdi.

Mbappe, PSG'ye kulüpte yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmediğini ve önümüzdeki yaz sona erecek olan mevcut sözleşmesini bitirmek istediğini söyledi.

Ancak kulüp ona ya yeni bir anlaşma imzalaması gerektiğini ya da bu yaz satılması gerektiğini çünkü onu bir hiç uğruna kaybetmeye niyetli olmadıklarını söylediler.

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin, bu yaz 200 milyon € (171 milyon £/225 milyon $) karşılığında Real Madrid'e transfer olacağı aktarılıyordu.

Ancak Real Madrid, şimdilik Mbappe transferini bekleterek önümüzdeki yaz bedava olarak kadrosuna katmayı planlıyorlar.

SIRADA NE VAR? PSG, sezon öncesinde Inter ve Cerezo Osaka gibi takımlarla oynayacak ve Mbappe'nin de bu maçlarda oynaması bekleniyor.