Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında 4-2'lik ağır bir yenilgi almasına rağmen Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, kötümser havaya kapılmayı reddetti; iyimserliğini ve takımının rotayı düzeltme kabiliyetini koruyarak, yenilgiyi bu sezon şampiyonluk yarışının zorluğuna işaret eden bir gösterge olarak görebilecek eleştirmenlerine net bir meydan okuma mesajı verdi.

Alman teknik adam, şampiyonluk yarışı hakkında dikkat çeken bir mesaj verdi ve sezon başında büyük bir maçı kaybetmenin hedeflerin sonu anlamına gelmediğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Şampiyonluklar ekimde belli olmaz, Şampiyonlar Ligi haziranda belli olacak."

Flick, oyuncularının Fransız takımı karşısında yaptığı hataları görmezden gelmedi; ancak aynı zamanda performansı nihai sonuca indirgemek yerine maç boyunca ortaya çıkan olumlu yönlere bakmanın gerekliliğini vurguladı.

Barcelona teknik direktörü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Maçı analiz etmemiz gerekiyor, ama ben çok iyi şeyler gördüm ve geliştirmemiz gereken başka şeyler de gördüm. Olumsuz olmak istemiyorum, ben iyimserim. İyi bir tecrübeydi ve neyi iyileştirebileceğimizi analiz etmemiz gerekiyor."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Flick, skor 3-2 olduktan sonra son dakikalarda Barcelona'nın dengesinin bir kısmını kaybettiğini kabul etti; bu da Paris Saint-Germain'e boşlukları değerlendirme ve farkı iki gole çıkarma fırsatı verdi.

Savunma hataları mercek altında

Alman teknik adam, dört gol yemenin savunma performansının gözden geçirilmesini gerektirdiğinin, özellikle de konumlanma ve oyuncular arasındaki mesafeler konusunda bunun geçerli olduğunun farkında; bunlar büyük rakipler karşısında takıma çok şeye mal olabilecek ayrıntılar.

Flick, Barcelona'nın daha sakin oynamaya ve hatları arasındaki bağı geliştirmeye ihtiyacı olduğunu açıklayarak şöyle dedi: "Sakin oynamamız, daha iyi konumlanmamız ve oyuncular arasındaki bağı korumamız gerekiyor. Aramızda büyük mesafeler bırakmamalı ve ne yapmak istediğimiz konusunda daha net olmalıyız."

Buna karşılık teknik adam, kalesinde dört gol görmesine rağmen tehlikeli girişimlerin bir kısmını önleyen Joan Garcia'nın seviyesini övdü; ayrıca takımının daha iyi değerlendirebileceği fırsatlar yarattığını da belirtti.

Barcelona, önümüzdeki pazar günü LaLiga'nın El Clasico'sunda Real Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor; bu da takımın Paris karşısında alınan yenilginin izlerini hızlıca silmesi gerektiği anlamına geliyor.