PSG, Neymar'ın yerine Mane'yi düşünüyor

Senegalli futbolcunun üstün performansı PSG'nin de dikkatini çekmiş durumda.

şampiyonu , 'un yıldızı Sadio Mane'yi Neymar'ın yerine transfer etmek istiyor.

France Football'un iddiasına göre PSG, takımdan ayrılmayı kafasına koyan Neymar'ın gitmesi halinde yerine Mane'yi getirecek.

Yaz transfer döneminde 'ya dönmek için elinden geleni yapan fakat tarafların bonservis bedelinde anlaşamaması nedeniyle 'da kalan Neymar'ın gelecek sezon PSG'de olma ihtimali bir hayli düşük. Fransız ekibi bu durumda aynı kalibrede bir transfer olarak sadece Mane'yi görüyor.

Ballon d'Or oylamasında dördüncü sırayı alan ve bu sezon 15 Premier Lig maçında 9 gol atıp 6 asist yapan Sadio Mane, 2016'da 'dan 41.2 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.