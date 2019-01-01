PSG, Neymar'ın bonservis bedelini belirledi

Barcelona, Neymar'a yeniden forma giydirmek istiyorsa çok ciddi bir transfer bedelini gözden çıkarmak zorunda.

şampiyonu PSG, Neymar için dünyaları istiyor.

2017 yazında 222 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Brezilyalı oyuncuyu 'dan koparan , Katalan devinden çok daha fazlasını talep edecek.

Ünlü spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre, PSG'de mutsuz olan ve Barça'ya dönmek isteyen Neymar için istenen bonservis bedeli tam 300 milyon euro.

Barcelona bu yaz Antoine Griezmann'ı 120 milyon euro karşılığında 'den transfer etti. şampiyonunun Neymar için bu bedeli ödemesi beklenmiyor.