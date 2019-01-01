PSG, Neymar'ın bonservis bedelini belirledi
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Ligue 1 şampiyonu PSG, Neymar için dünyaları istiyor.
2017 yazında 222 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Brezilyalı oyuncuyu Barcelona'dan koparan Paris Saint-Germain, Katalan devinden çok daha fazlasını talep edecek.
Ünlü spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre, PSG'de mutsuz olan ve Barça'ya dönmek isteyen Neymar için istenen bonservis bedeli tam 300 milyon euro.
Barcelona bu yaz Antoine Griezmann'ı 120 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer etti. La Liga şampiyonunun Neymar için bu bedeli ödemesi beklenmiyor.