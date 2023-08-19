PSG, Neymar'ın yerini 100 milyon euro'luk transferle dolduracak

Paris Saint-Germain, Neymar'ın vedasının ardından Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolo Muani'yi almaya hazırlanıyor.

Neymar, Al-Hilal'e transfer oldu

Paris ekibi, Kolo Muani'yi almak istiyor

Transfer yakında gerçekleşebilir

NE OLDU? Footmercato'nun haberine göre, Neymar'ı 90 milyon euro karşılığında Al Hilal'e gönderen PSG, Eintracht Frankfurt'un forvet oyuncusunu gözüne kestirdi.

BÜYÜK RESİM: Ousmane Dembele, Goncalo Ramos ve Marco Asensio gibi isimlerle anlaşan PSG kadro derinliğini artırmak için hala daha fazla transfer yapmak istiyor. Kolo Muani ile beş yıllık uzun bir sözleşme üzerinde anlaştıkları söyleniyor.

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DAHA FAZLASI: Kolo Muani, geçtiğimiz sezon 46 maçta 23 gol, 14 asist kaydetti. Eintracht Frankfurt'un Kolo Muani için 100 milyon euro istediği söyleniyor.

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Hilal Twitter

SIRADA NE VAR? PSG, Frankfurt'un forveti Kolo Muani için 100 milyon euro ödemeye hazır gibi görünüyor.