PSG, Neymar'ı Barcelona'ya göndermenin formülünü buldu!

Fransız devi PSG, Neymar'ın takımdan ayrılması için gerekli çözümü bulmuş gibi görünüyor.

NE OLDU? 31 yaşındaki oyuncu; bu yaz kulüpten ayrılmak istediğini ve 2017'de Fransız ekibine imza atmak için ayrıldığı Barcelona'ya dönmeyi amaçladığını PSG'ye bildirdiği bildirildi.

AS'ın haberine göre; Paris ekibinin Brezilyalı yıldızı 150 milyon Euro'nun (130 milyon £/165 milyon $) altına satmayacaklarını söylediğini iddia ediyor.

Ancak Katar yönetimindeki kulübün, Neymar'ın maaşından kurtulmak için onu başka bir kulübe kiralık olarak göndermek istediği de ifade ediliyor.

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Bu durum, Barca'nın MLS'deki kulüpler için de bir hedef haline gelen Brezilyalı yıldızı yeniden kadrosuna katması için büyük bir şans olabilir.

Böylece PSG, Neymar'ı Barcelona'ya göndermenin bir formülünü de bulmuş olacak, çünkü Neymar da İspanyol devinin yolunu tutmak istiyor.

BÜYÜK RESİM: PSG bir tür kriz içinde bulunurken Fransız devi, Kylian Mbappe'yi kontratı sona erdiğinde 2024'te bedavaya kaybetmektense, onun için büyük bir ücret almaya çalışıyor.

Takım arkadaşı Neymar da ayrılmak istiyor. Brezilyalı oyuncunun, bu yılın Mayıs ayında evinin önünde protesto gösterilerinden bu yana PSG'de huzursuz olduğu bildiriliyor.

VE DAHA FAZLASI: Mbappe ve Neymar bu yaz kulüpten ayrılırsa, bu onların bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olma ve Ligue 1 şampiyonluğu için ellerinin zayıflayacağı anlamına geliyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? PSG, 12 Ağustos Cumartesi günü evinde Lorient'e karşı sezona başlıyor.

Mbappe'nin A takım kadrosundan çıkarılmasıyla, onun ve Neymar'ın yakın zamanda Fransız ekibinde yer alıp almayacağı henüz belli değil.