"PSG, Mika Godts'un sözleşmesini yırtıp onu Ajax'a geri göndermeli"

Nico Dijkshoorn, Mika Godts'un Paris Saint-Germain'de neredeyse hiç forma şansı bulamamasından yakınıyor. Belçikalı hücum oyuncusunu Ajax'ta biraz daha izlemek istediğini Het Nieuwsblad için kaleme aldığı köşe yazısında dile getiriyor.

Godts, geçen yaz 45 milyon euro karşılığında Ajax'tan PSG'ye transfer oldu. Belçikalı hücum oyuncusu Paris'te şimdilik oyuna sonradan girerek süre bulabiliyor. Ancak Manchester City (2-4 galibiyet) ve RC Strasbourg'a (1-3 galibiyet) karşı oynanan son iki maçta yedek kulübesinden bile çıkmadı.

Dijkshoorn, Godts'un bu yaz Şampiyonlar Ligi şampiyonuna transfer olmasını anlaşılmaz buluyor. "Şöyle düşünün: 'Auto & Man' dergisine yazılar yazan birine New York Times'tan teklif geliyor. Haftalık bir köşe yazısı yazmak isteyip istemediğini soruyorlar."





Dijkshoorn, Godts'u Ajax formasıyla biraz daha izlemek isterdi. Köşe yazarı, Amsterdam ekibinin Hajduk Split karşısında (2-1 mağlubiyet) berbat bir maç oynadığını gördü. "Futbolun bütün çirkinlikleri Split'te toplandı. Maç öncesindeki kavgalar, yaralanan taraftarlar, üç kez dumanla dolan bir stat, polis eşliğinde stattan çıkarılan taraftarlar ve futbol oynandığında, son 40 yılda gördüğüm en çirkin Ajax futbolu."

Ardından Godts ile Ajax'ın şu anda içinde bulunduğu durumları karşılaştırıyor. "Birbirinden ayrılmış tek yumurta ikizleri gibiler. İkisi de mutsuz. Mika, İspanyol bir teknik direktörün yönetiminde körelecek; Ajax da İspanyol bir teknik direktörün yönetiminde körelecek."

Dijkshoorn son olarak alışılmadık bir önlemi esprili bir dille savunuyor. "Sözleşmeler yırtılmalı. Profesyonel futbolda çok sıra dışı bir şey yapılmalı: Felaketle sonuçlanan bir karardan dönülmeli ve hayatta mutlu olmak seçilmeli. Sözleşmeleri yırtın ve bırakın Mika, Ajax'ın elinden tutsun. Ajax da teknik direktör Michel'in, İspanyolcanın ana dil olduğu bir ülkede bir takımı çalıştırmasına izin versin" diyerek sözlerini tamamlıyor.