PSG, Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giyen Metehan Güçlü, Paris Saint-Germain ile profesyonel sözleşme imzaladı.
2016 yılından beri PSG'nin alt yapısında forma giyen Türk forvet yapılan açıklamaya göre Ligue 1 lideriyle üç yıllık anlaşmaya imza attı.
Metehan Güçlü kimdir?
2 Nisan 1999 yılında Fransa'da dünyaya gelen oyuncu forvet bölgesinde görev yapıyor.
Altyapısına 2012'de dahil olduğu PSG'de bu sezon B takımıyla 16 maça çıkan Metehan, 11 gol attı.
UEFA Gençlik Ligi'nde ise bu sezon 10 maçta forma giyen genç forvet, 3 gol attı.
19 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giyiyor.