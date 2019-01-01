PSG, Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzaladı

PSG'nin B takımında forma giyen Türk forvet Metehan Güçlü, Fransız ekibiyle üç yıllık sözleşmeye imza attı.

Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giyen Metehan Güçlü, Paris Saint-Germain ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2016 yılından beri PSG'nin alt yapısında forma giyen Türk forvet yapılan açıklamaya göre Ligue 1 lideriyle üç yıllık anlaşmaya imza attı.

Metehan Güçlü kimdir?

2 Nisan 1999 yılında Fransa'da dünyaya gelen oyuncu forvet bölgesinde görev yapıyor.

Altyapısına 2012'de dahil olduğu PSG'de bu sezon B takımıyla 16 maça çıkan Metehan, 11 gol attı.

UEFA Gençlik Ligi'nde ise bu sezon 10 maçta forma giyen genç forvet, 3 gol attı.

19 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giyiyor.