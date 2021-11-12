PSG'ye mesaj: Messi'yi motive eden kulüp değil Arjantin

Arjantin'in en büyük rakibinin taraftarlarının bile onun Cuma günü sahaya çıkmasını umması, Lionel Messi'nin büyüleyiciliği hakkında bize bir şeyler anlatıyor.

Uruguay ile Arjantin arasında Montevideo'da oynanacak Dünya Kupası elemeleri için biletlerin fiyatlarıyla ilgili şikayetlere rağmen, Penarol'un Campeon del Siglo Stadı büyük olasılıkla ağzına kadar dolu olacak.

Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Ignacio Alonso yüksek bilet fiyatları için gerçekten de Paris Saint-Germain yıldızını gerekçe olarak gösterdi ve maçın hazırlık aşamasında gazetecilere şunları söyledi: "Dünya standartlarında önemli bir maç için normal fiyatlar. Bu, Lionel Messi'nin Uruguay'da oynadığı son maç bile olabilir."

Messi'nin bu maçta oynayıp oynamayacağı tüm hafta boyunca tartışıldı, ancak şimdi Uruguaylılara karşı ilk 11'de başlayacak ve eğer sakatlanmazsa Salı günü de Brezilya'ya karşı oynayacak.

Bu, sadece Arjantin değil, Güney Amerika kıtasının tamamındaki hayranları için harika bir haber, ancak biraz haklı olarak, kendini aldatılmış hissetmeye başlayan PSG için aynısı söylenemez.

Messi, en büyük önceliğinin ülkesini bir yıl içinde Dünya Kupası'na götürmek olduğu gerçeğini gizlemedi. Haberlere göre, PSG ile sözleşmesinde, şartlar ne olursa olsun kulübün milli maçlar için onu serbest bırakması gerektiğini belirten bir madde bile yazıyor.

Ağustos ayında Barcelona'dan ayrıldığından bu yana 34 yaşındaki oyuncu, Arjantin formasıyla eleme turlarında 450 dakika (Brezilya'ya karşı ertelenen maç hariç) ve Ligue 1'de sadece 325 dakika oynadı.

Aynı dönemde, milli formayla dört gol atarken, Fransa'nın en üst liginde hala ilk golünü bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Leo, son 16 eleme turunun eşiğinde bulunan PSG'de üç gol kaydederek başarılı oldu, ancak son maçında diz sakatlığı nedeniyle yedek kaldı ve Arjantin'in onu milli takıma çağırma kararı, Parc des Princes'te kimseyi mutlu etmedi.

PSG sportif direktörü Leonardo, Le Parisien'e verdiği demeçte, "Bizim için oynayamayan ve iyileşme sürecinde olan bir oyuncunun milli takıma katılmasına izin vermeyiz" dedi.

"Bu mantıklı değil ve bu tür bir durumun FIFA ile konuşulması gerekiyor."

Ekim ayının sonunda Messi hakkında "Son iki ayda milli takımda, burada olduğundan daha fazla zaman geçirdi" diyen Brezilyalı için bu yeni bir şikayet konusu değil.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, PSG ile olası bir anlaşmazlık sorulduğunda gazetecilere verdiği demeçte, "Leonardo ile iyi bir ilişkim var, çünkü Walter [Samuel] onun takım arkadaşıydı ve son dönemlerde onunla konuştu" dedi.

"Sıkıntıları anlaşılabilir, FIFA ve Copa America takvimlerinden dolayı milli maçlar çok fazla ve FIFA ile tartışılan konu da bu."

"Takvimden dolayı PSG'nin yaşadığı, tamamen anlaşılabilir bir durum. Ancak, Messi'yi çağırmak ve mümkünse onu oynatmak konusunda da bizim haklı olduğumuza şüphe yok."

Yıllardır kulüpler, en ufak bir sakatlık belirtisinde oyuncuları geri çağırarak maaşlarını ödeyenler olarak kulüplerin ayrıcalıklı bir konuma sahip olmaları gerektiğini açıkça ortaya koydular ve uluslararası arenaya karşı üstünlük sağladılar.

Messi aksini düşünüyor. Kariyerinin bu noktasında, kulüp düzeyinde kanıtlayacak hiçbir şeyi kalmadı, oysa Dünya Kupası hâlâ onun ulaşılmazı.

En önemlisi, Arjantinli meslektaşlarının yanındayken daha mutlu görünüyor, Rodrigo de Paul gibi yeni yüzlerle çarpıcı bir ilişki kuruyor ve görünüşe göre oyuna olan sevgisini geri kazanmış görünüyor.

Üstelik hiç kimse, efsanevi 10 numarayı sıradışı bir arayı hak etmemekle suçlayamaz. 2020-21'de, ülkesi için her dakika göz alıcı oynadığı Copa America sezonu da dahil olmak üzere, kulüp ve milli düzeyde tam 60 maç oynadı - üçü hariç hepsinde 90 dakikayı tamamladı.

Bu, herhangi bir oyuncu için ağır bir iş yükü olurdu, sürekli olarak galip olarak görülen, rakip defans oyuncuları tarafından bu muameleyi gören ve gezegendeki hemen hemen tüm diğer futbolculardan daha sık faul yapılan bir adamı rahat bırakın.

Bu çok büyük bir kuvvet gerektiriyor ve yine de Messi her yıl kendini mantığa meydan okuyan inanılmaz uç noktalara taşımaya devam etti.

Şimdi, öyle görünüyor ki, bir nefes alma zamanı. 13 maçta 11 galibiyet ve 10 puan önde olan PSG, Ligue 1'de hiçbir şey kaçırmıyor ve Mauricio Pochettino'nun öğrencileri şampiyonluğu rahatça kazanabilir.

Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası, Arjantinli'nin Barcelona'yı her hafta başka bir çukurdan çıkarmak gibi yorucu ihtiyaçtan kurtardığı elde etmesi gereken iki zafer.

Bunu yapabilmek için hem fiziksel hem de psikolojik olarak her zamankinden daha iyi durumda olmalı.

Bir oyuncunun kulübü yerine ülkesini tercih etmesine alışmak PSG için zaman alabilir, ancak yıldızlarına uyum sağlayabilirlerse ve bu daha sınırlı, dinlendirilmiş rolle onu mutlu edebilirlerse, o zaman hem onlar hem de Arjantin fırsatlardan yararlanmak için mükemmel bir konumda olacak ve bu da herkesi kazanan yapar.

Çeviri: İdil Erin Tetik