PSG, Mbappe'nin ardından genç yıldıza 250 milyon euro dökecek!

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin ardından Barcelona'nın genç yıldızı için milyon dolarlar dökmeye hazır.

PSG, Yamal için rekor bir bonservis hazırlığında

Barcelona'nın yıldız oyuncuyu satmaya niyeti yok

Yamal şu anda EURO 2024'te mücadele ediyor

NE OLDU? Paris Saint-Germain uzun süredir Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ile ilgileniyor. Bu yılın başında Yamal için Barcelona'ya 200 milyon euro'luk teklifte bulunmuşlardı. Ancak Katalan devi, 16 yaşındaki oyuncuyu göndermek istemedi.

BÜYÜK RESİM: Mundo Deportivo'nun haberine göre, PSG bu yaz Lamine Yamal'ı kadrosuna katabilmek için 250 milyon euro gibi rekor kıran bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Daha önceki tekliflerine göre 50 milyon euro artış yapsalar da Barcelona'nın Yamal'ı satmaya niyeti pek yok.

DAHA FAZLASI: Real Madrid, Kylian Mbappe'nin ayrılışının ardından onun yerini dolduracak bir isim arıyor. Bu konuda Yamal geleceğin süperstarı ve Mbappe'nin yerini dolduracak isim olarak görülüyor. Katalan devinde başarılı bir sezon geçiren 16 yaşındaki oyuncu şu anda İspanya için EURO 2024'te mücadele veriyor.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Lamine Yamal, Pazar gecesi İspanya adına EURO 2024 son 16 turunda Gürcistan'a karşı mücadele edecek.