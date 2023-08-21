PSG-Mbappe krizinde yeni perde: İşte yeni sözleşmenin detayları

Fransız devi PSG ile süperstarı Mbappe arasında uzun süredir devam eden sıkıntılı süreç sona erdi.

NE OLDU? The Times, PSG ve Mbappe'nin yeni bir sözleşme için anlaşma sağladığını bildirdi. 24 yaşındaki süperstar, başkan Nasser Al-Khelaifi ile uzun uzun konuştu ve iki taraf, Fransız yıldızın belirli bir serbest kalma maddesi de dahil olmak üzere uzun vadeli bir sözleşme için anlaştı.

BÜYÜK RESİM: Anlaşma uyarınca PSG'ye, oyuncunun sözleşmesinin son yılındaki 150 milyon sterlin (191 milyon dolar) maliyeti için kısmi bir tazminat verilecek. Mbappe yeni bir sözleşme imzalamasaydı, imza ve sadakat bonusları nedeniyle kendisine borçlu olunacak olan 85.5 milyon £ (109 milyon $) gibi bir bedele de sahip olacaktı.

VE DAHA FAZLASI: PSG uzun zamandan beri oyuncunun 2024'te potansiyel olarak serbest bir oyuncu olarak Real Madrid'e transfer konularının tartışılmasının ardından Mbappe'yi satışa çıkarma kararı almıştı.

Haberin devamı aşağıda

PSG, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'in teklifini bile kabul etti, ancak Mbappe'nin bu sezon Luis Enrique'nin kadrosuna yeniden katılmaya istekli olduğunu söyledi.

Bu kararın ardından yeniden kadroya dönerek Fransız deviyle idmanlara çıkmaya başladı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

@tjcope

SIRADA NE VAR? Mbappe, bu hafta sonu Lens'e karşı PSG için mücadele edebilir. Bundan sonraki süreçte neler olacağına ise hep birlikte şahit olacağız.