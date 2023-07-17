Fransız temsilcisi PSG, Bernardo Silva'yı transfer etmek için tüm gemilerini yakmaya hazır görünüyor.

NE OLDU? Foot Mercato , PSG'nin futbol danışmanı Luis Campos aracılığıyla bir takas anlaşması teklif ederek Silva'nın fiyatını düşürmeye çalıştığını bildirdi.

City'ye teklif edilen iki oyuncunun ise Marco Verratti ve Gianluigi Donnarumma olduğu bildirilirken bu teklifin kesin olarak reddedildiği Fransız kulübüne iletildi.

BÜYÜK RESİM: Verratti, bu yaz Barcelona'ya katılan İlkay Gündoğan'ın potansiyel olarak yerine geçmesi muhtemel adaylardan birisiydi.

Donnarumma ise Ederson ile Etihad Stadı'nda 1 numaralı forma için yarışabilirdi. Silva'nın Paris'e transfer olmaya istekli olduğu söyleniyor, ancak City onu kalmaya ikna edebileceği de söylenir.

Ayrıca Silva'nın gönlündeki takımın ise Barcelona olduğu da aktarılıyor.

VE DAHA FAZLASI: Sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Portekiz yıldızın 28 yaşında olduğu göz önüne alındığında, sezon sonunda PSG'ye transfer olması da oldukça muhtemel görünüyor.

Manchester City, Silva'yı kaybetmek istemiyorsa en kısa sürede yeni bir sözleşme imzalamak zorunda...

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SIRADA NE VAR? Eğer Manchester City'de yeni bir sözleşme imzalamak istemiyorsa Silva'nın geleceği belirsizliğini korayacak.