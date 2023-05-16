PSG, Lionel Messi'nin yerini Manchester City'nin yıldızıyla dolduracak

Lionel Messi vedaya hazırlanırken Paris Saint-Germain onun yerini Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva ile dolduracak

Silva bu yaz PSG'nin ana hedefi

Messi'nin gitmesi bekleniyor

Silva ile Kylian Mbappe eski takım arkadaşları

NE OLDU? Messi'nin Parc des Princes'e veda edeceği söylenirken PSG yeni bir hücumcu için arayışa girdi. GOAL'ün edindiği bilgilere göre Bernardo Silva bu yaz Paris Saint-Germain'in ana transfer hedefi. Manchester City'nin yıldızı yeni bir deneyim için kulüpten ayrılmaya uzun süredir açık olsa da herhangi bir hamle gerçekleşmemişti.

BÜYÜK RESİM: Bu, Silva'nın adının PSG ile ilk anılışı değil. Ofansif orta saha oyuncusu geçen yaz da Paris ekibiyle masaya oturdu ancak mali zorluklar nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.

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