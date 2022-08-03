Bir dönem Bayern Münih forması giyen Portekizli oyuncu Avrupa'nın zirvesine dönüyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Lille'in orta saha oyuncusu Renato Sanches'in Paris Saint-Germain'e transferi gerçekleşmek üzere. Sanches'in gelişiyle Gini Wijnaldum bir yıllığına Roma'ya kiralanacak.

2019'da 25 milyon euro bonservisle Lille tarihinin en pahalı transferi olan Sanches'in dört yıllık sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.

2021/22 sezonunun başını sakatlığı nedeniyle kaçıran Sanches iyileştikten sonra yeniden takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Geçen sezon 31 maça çıkan Portekizli bir gol attı ve beş asist yaptı.

Anlaşmayla ilgili neler biliniyor?

İlk olarak L'Equipe'in duyurduğu haberi GOAL de kendi kaynaklarından doğruladı. PSG ile her konuda el sıkışan Sanches'in kulübüyle de anlaşma sağlandı.

PSG, kontratının bitimine bir yıl kalan Sanches için Lille'e 15 milyon euro ödeyecek.

Ligue 1 şampiyonu 24 yaşındaki oyuncuyu ilk olarak zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istedi, fakat Lille bu teklifi reddetti.

Takımla antrenmanlara çıkmayı bırakan Sanches transfer resmileşene dek bireysel çalışmalara devam edecek.

Sanches; PSG'nin Vitinha, Nordi Mukiele ve Hugo Ekitike'nin ardından bu yaz transfer ettiği dördüncü oyuncu olacak.

Sanches'i hangi takımlar istiyordu?

Transfer döneminin başından bu yana Milan da Sanches'in peşindeydi. Serie A şampiyonu son anda karar değiştirdi ve Club Brugge forması giyen Charles De Ketelaere'a yöneldi.

Milan, Belçika temsilcisine 32 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus ödeyecek.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal da Sanches ile ilgilenmişti, ancak Paris'e gitmek isteyen oyuncu bu ilgiyi karşılıksız bıraktı.