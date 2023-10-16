PSG, Kylian Mbappe'yi Real Madrid'e bırakmayacak: Tehlikeye önlem planı

Kylian Mbappe, Real Madrid'e imza atmak için Paris Saint-Germain'e sözleşme yenilemeyeceğini bildirmişti ancak işler her an değişebilir.

Kylian Mbappe önümüzdeki sezon Real Madrid'e gidebilir

Paris Saint-Germain, Fransız yıldızı elinde tutmak istiyor

Paris ekibi, sözleşme krizini çözüme kavuşturmak için kolları sıvadı

NE OLDU? Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e sözleşme yenilemeyeceğini bildirmişti ve sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Ancak sadakat bonusundan vazgeçtiği için tekrar kadroya dahil edilen Mbappe ile yeni sözleşme görüşmelerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

PSG NE YAPACAK? Sport'un haberine göre; PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, iki buçuk ay sonra serbest oyuncu statüsünde başka takımlarla görüşme hakkı bulunan Kylian Mbappe'nin temsilcileriyle önümüzdeki hafta görüşmek istiyor. PSG, Fransız yıldıza sözleşmesini 2025'e kadar uzatacak yeni bir mukavele önerecek. Bu sözleşmede serbest kalma bedeli makul seviyede tutulacak.

BÜYÜK RESİM: PSG formasıyla 269 maçta 220 gol, 98 asiste imza atan Kylian Mbappe'nin gelecek planlamasında Real Madrid olduğu söylense de Paris ekibi oyuncuyu elinde tutmak için yoğun çaba harcayacak.