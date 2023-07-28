Fransız süperstar Mbappe'nin PSG'den ayrılması beklenirken bazı yıldızların da onun ayak izlerini takip etmesi bekleniyor.

NE OLDU? Fransız forvet, Parc des Princes'te sözleşme uzatmayacağını açıkça belirtirken PSG, onun 2024 yılında bedelsiz olarak takımdan gitmesini istemiyor.

Fransız devi, yıldız oyuncusunu bedelsiz kaybetmek yerine bu yaz transfer döneminde elinden çıkarmayı amaçlıyor.

BÜYÜK RESİM: Kaosun ortasında, Marquinhos bir basın toplantısında Mbappe ile oynamaya devam etmek istediğini söyleyerek bu konu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Brezilyalı stoperin yorumları, PSG yöneticilerinin pek hoşuna gitmedi. Sports Zone'a göre kulüp, mevcut koşullar göz önüne alındığında kulübü desteklemediği düşünülen yıldız defans oyuncusunu yakımdan göndermeye karar verdi.

VE DAHA FAZLASI: Kulüp, defans oyuncusunun Aralık 2020'de Thomas Tuchel'in ayrılmasından bu yana tam olarak potansiyelini gerçekleştiremediğine inanıyor ve 29 yaşındaki oyuncunun yerine daha genç ve geleceği olan bir oyuncu bakıyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Marquinhos, 2013'ten beri PSG'de ve bu yaz satılırsa, 8 Ligue 1 şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok yerel kupa kazandığı Parc des Princes'teki 10 yıllık kariyerinin sonuna gelecek.