Fransız devi, Barcelona'dan transfer ettiği Dembele'yi resmen duyurdu.

NE OLDU? Ligue 1 şampiyonu, Fransız yıldızı Cuma günü sağlık kontrollerinden başarıyla geçmesinin ardından Dembele'nin transferini nihayet tamamladı.

Ağustos ayının başlarında PSG, sözleşmesindeki "özel" bir maddeyi etkinleştirmek için Barselona'ya resmi bir mektup gönderdi ve Dembele, Fransız deviyle 2028 yazına kadar beş yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

BÜYÜK RESİM: Barcelona, 2017'de Borussia Dortmund'dan Dembele ile anlaştı ancak sakatlıklar sebebiyle 2017-18 sezonunda sadece 23 maça çıkabildi.

Haberin devamı aşağıda

2022 sezonunda Xavi yönetiminde formunu yeniden canlandırdı ve Camp Nou'daki son iki sezonunda 11 gol ve 21 asist kaydetti.

185 maç ve 62 golün ardından Barcelona'dan ayrıldı ve ayrıca üç lig şampiyonluğu, iki Copas del Rey ve iki İspanya Süper Kupası kazanmış olarak Paris'in yolunu tuttu.

NE SÖYLEDİLER?: Dembele, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulladı: "Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum ve yeni kulübümde oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım burada gelişmeye devam edebilir ve kulübün tüm taraftarlarını gururlandırabilirim."

BİR FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? Dembele, Kylian Mbappe'nin kadro dışı kaldığı bir ortamda onun alternatifi olarak PSG ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Parisliler, Mbappe'nin sözleşme uzatmama kararının ardından Fransız süperstarın, gelecek yıl bedavaya takımdan ayrılmaması için her yolu denemeye kararlı görünüyor.