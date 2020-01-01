PSG kaçtı Monaco yakaladı: 3-3

İlk yarısı 5 gole sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Monaco'nun beraberlik golü ise Islam Slimani'den geldi.

'de haftanın kapanış mücadelesinde PSG ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan maçta ilk gol 3. dakikada Neymar'dan geldi. Bu gole 7. dakikada Gelson Martins cevap verirken 13'te Ben Yedder attığı golle Monaco'yu öne geçirdi.

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24. dakikada PSG'nin braberlik golü Ballo-Toure'nin kendi kalesine attığı golle geldi. 42'de Neymar penaltıdan ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı sona erdi.

Maçın son golünü ise oyuna girdikten 5 dakika sonra, 70'te Islam Slimani kaydetti ve PSG ile Monaco 3-3 berabere kaldı.

Bu sonuçla PSG 19 maç sonunda puanını 46'ya çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. Monaco ise 29 puana yükseldi.