PSG Icardi'nin bonservisini almak istiyor

PSG, bu sezon kiralık olarak kadrosunda kattığı Mauro Icardi ile uzun yıllar çalışmak istiyor.

şampiyonu Paris Saint Germain, yeni sezon kadro çalışmalarına başladı. Sözleşmesi sona erecek olan Edinson Cavani ile yollarını ayıracak olan PSG, kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Icardi'nin bonservisini almak istiyor.

Sky Sports'un haberine göre PSG, satın alma opsiyonu 70 milyon euro olan Mauro Icardi için 'e yeni bir teklif sunacak.

Salgın nedeniyle daralan futbol ekonomisinde eskisi gibi uçuk rakamlaar görmek artık pek mümkün olmayacak. PSG, Icardi için Inter'e 50 milyon euro önerecek.

Daha fazla takım

Icardi'nin Inter ile 2022 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Inter kadrosunda düşünülmeyen Arjantinli yıldızın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.