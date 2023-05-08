Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin Barcelona veya Suudi Arabistan'a gideceği dedikodularının ortasında sürpriz bir karar verdi.

Lionel Messi, PSG ile henüz sözleşme yenilemedi

Barcelona onu yeniden kazanmak için kaynak arıyor

Paris Saint-Germain çaresiz bir karar aldı

NE OLDU? PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldığı iddia edilirken eski kulübü Barcelona'nın onu yeniden kazanabilmek için kaynak aradığı söyleniyordu. Bu dedikoduların ortasında Arjantinli yıldızı kadro dışı bırakan PSG sürpriz bir karar aldı.

BÜYÜK RESİM: PSG'nin gelecek sezon kadro planlamasında Lionel Messi'yi düşünmediği ve Arjantinli yıldızla sözleşme uzatmayacağı söyleniyordu. Ancak Calcio Mercato'nun Times'a dayandırdığı habere göre, PSG, Lionel Messi ile sözleşme yenilemek için iyi bir teklif sundu.

DAHA FAZLASI: Lionel Messi, Suudi Arabistan'a kulübünden izinsiz bir seyahat yaparken PSG onu iki hafta kadro dışı bıraktı.