- Lionel Messi, PSG ile henüz sözleşme yenilemedi
- Barcelona onu yeniden kazanmak için kaynak arıyor
- Paris Saint-Germain çaresiz bir karar aldı
NE OLDU? PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldığı iddia edilirken eski kulübü Barcelona'nın onu yeniden kazanabilmek için kaynak aradığı söyleniyordu. Bu dedikoduların ortasında Arjantinli yıldızı kadro dışı bırakan PSG sürpriz bir karar aldı.
BÜYÜK RESİM: PSG'nin gelecek sezon kadro planlamasında Lionel Messi'yi düşünmediği ve Arjantinli yıldızla sözleşme uzatmayacağı söyleniyordu. Ancak Calcio Mercato'nun Times'a dayandırdığı habere göre, PSG, Lionel Messi ile sözleşme yenilemek için iyi bir teklif sundu.
DAHA FAZLASI: Lionel Messi, Suudi Arabistan'a kulübünden izinsiz bir seyahat yaparken PSG onu iki hafta kadro dışı bıraktı.