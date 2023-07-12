PSG'den Harry Kane için astronomik teklif: Bayern Münih yarışı kaybedebilir

Paris Saint-Germain, Bayern Münih'in de yarışta olduğu Harry Kane için 100 milyon euro'luk teklif hazırlıyor.

Bayern Münih, Harry Kane'i istiyor

PSG, Tottenham ile temasa geçti

Tottenham zorlu iki teklifle karşı karşıya olacak

NE OLDU? RMC Sport'un haberine göre PSG, Harry Kane'i bu yaz kadrosuna katmak için 100 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında. Paris ekibi, Tottenham ile transferi görüşmek için Londra'ya bir heyet gönderdi.

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih bu yaz Harry Kane için iki teklifte bulundu ancak Tottenham hiçbirini kabul etmedi. Bayern Münih'in en son teklifi 80 milyon euro'ydu. Harry Kane için üçüncü kez teklif yapacakları söyleniyor.

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