Fransız kulübü PSG, süperstar Mbappe'ye kulüpteki geleceğiyle ilgili son kararını bildirdi.

NE OLDU? Mbappe ve PSG, forvetin kulübe 2024'te sözleşme yenilemeyeceğini ancak gelecek sezon kulüp için oynamayı planladığını bildirmesinin ardından görüşmelere yeniden başladı.

L'Equipe, PSG'nin Mbappe'ye Temmuz ayı sonuna kadar sözleşmesini uzatmasını söylediğini, yoksa onu satışa çıkaracağını bildirdi.

PSG; Mbappe'nin bonservissiz ayrılmasını istemiyor, çünkü çok büyük bir transfer ücretini kaçıracaklar ve onun yerini doldurmak için yüklü bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalacaklar.

BÜYÜK RESİM: PSG forvetinin geleceği spekülasyon konusu olmaya devam ediyor, ancak mevcut transfer döneminde Mbappe'nin takımdan ayrılması zor olabilir.

Mbappe'nin bu yaz ayrılmak için yılda 240 milyon avroluk muazzam bir sözleşme talep ettiği bildiriliyor.

Real Madrid uzun süredir Mbappe'nin peşindeydi, ancak Başkan Florentino Perez taraftarlara kulübün şu anda forvet peşinde olmadığını söyledi.

Los Blancos'un Karim Benzema'nın 9 numaralı formasını Mbappe'ye vereceği de aktarılıyor, ancak sadece bonservissiz olarak gelirse...

VE DAHA FAZLASI: Liverpool, daha önce Kırmızılar'ın hayranı olduğunu kabul eden Fransız süperstarı transfer etmekle ilişkilendirildi, ancak 24 yaşındaki oyuncu büyük olasılıkla kulübün finansal erişiminin dışında olacak.

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SIRADA NE VAR? PSG, 13 Ağustos Pazar günü Parc des Princes'te FC Lorient'e karşı yeni Ligue 1 sezonuna başlayacak. Sezon başladığında Mbappe'nin kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.