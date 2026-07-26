Transfer uzmanı Fabrizio Romano ve İspanyol Marca'ya göre Real ile Leipzig, pazar akşamı bir transfer konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun bonservis bedeli 100 milyon euronun üzerinde olacak. Net rakam ise henüz belirsiz. Son olarak Leipzig'in 150 milyon talep ettiği belirtiliyordu. Her halükarda Diomande'nin, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan 2031'e kadar geçerli sözleşmeyi imzalamak için bu hafta Madrid'e uçması bekleniyor.

Oyuncu, son ana kadar Paris Saint-Germain ile de anılıyordu. Ancak Fransız kulübü pazar günü görüşmelerden çekildi ve bunu Sky ile Marca gibi birçok medya kuruluşunun yayımladığı çarpıcı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "PSG, bu akşam Yan Diomande'ye olan ilgisini ve yaptığı teklifleri resmen geri çekti. Talep edilen bonservis bedeli ve maaş beklentileri tamamen orantısızdı. PSG, rasyonel finans yönetimi ve dengeli takım yapısı ilkelerinden vazgeçmeyecek."

Diomande, 2025'te 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer oldu

Diomande, Manchester City ve Liverpool ile de anılıyordu. Ancak oyuncunun artık yaklaşan Real transferi, Bayern Münih'ten Michael Olise için Eflatun-Beyazlılar'ın ilgisi olduğuna dair tüm tartışmaları da sona erdirecek gibi görünüyor.

Diomande, geçen yaz 20 milyon euro karşılığında CD Leganes'ten Leipzig'e transfer olmuş ve 2030'a kadar sözleşme imzalamıştı. Tüm kulvarlarda 46 maçta 15 gol ve 11 asist üretti.

Dünya Kupası'nda Diomande, Fildişi Sahili'nin değişmez isimlerinden biri oldu. Turnuvadaki dört maçta 1 asist yaptı ve güçlü performanslarıyla dikkat çekti. Fildişi Sahili, son 32 turunda Norveç'e 1-2 mağlup olarak kıl payı elendi.



