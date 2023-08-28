PSG'den Barcelona'ya şok sözler: "B"ktan takım!"

Fransız ekibinin antrenmanında duyulan sesler, Barcelona'nın hiç de hoş karşılamayacağı cinsten...

NE OLDU? PSG bu hafta savunma oyuncusu Lucas Hernandez'in Barcelona'ya transfer ettiği iddia edilen antrenman görüntülerini yayınladı.

Ses kayıtlarında Mbappe'nin bu yaz Barça'dan katılan yeni takım arkadaşı Dembele'ye, "Barcelona'dan geliyorsun, neden şarkı söylemiyorsun?" dediği duyuluyor.

Foot Mercato tarafından Hernandez olarak tanımlanan başka bir oyuncu ise Mbappe ve Dembele'nin muhabbetinin arsına girerek şu yanıtı veriyor:

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"Barcelona gibi b"ktan bir takım sana şarkı söylemeyi nasıl öğretebilir?"

Bu sözlerin ardından, Barcelona'nın nasıl bir aksiyon alacağı merak edilirken duyulan sözler büyük bir şok yarattı.

BÜYÜK RESİM: PSG, bu yaz Barselona'dan Fransız kanat oyuncusu Dembele'yi 43 milyon £ (54 milyon $) karşılığında kadrosuna kattı.

Milli takımdan arkadaşı Hernandez, Bayern Münih'ten 34 milyon £ (43 milyon $) karşılığında Fransız devine geldi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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AFP

MBAPPE & PSG İÇİN SIRADA NE VAR? PSG, Ligue 1 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı ve ilk iki maçında berabere kalırken üçüncü maçını kazandı.

Mbappe, kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sezon açılışında Luis Enrique'nin kadrosunda yer almamıştı, ancak oynadığı iki maçta üç gol attı. Sırada Pazar günü Lyon deplasmanı var...