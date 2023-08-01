La Liga devi Barcelona ile PSG arasında ortaya çıkan özel mektup, Dembele transferini gözler önüne serdi.

NE OLDU? Fabrizio Romano'ya göre Ligue 1 şampiyonu PSG, Fransız forvet için Barcelona'dan 50 milyon avroluk ayrılma maddesi öngörülen 1 Ağustos tarihine kadar etkinleştirmeyi başaramayınca transfer operasyonunu tamamlamak için kararlı bir adım attı.

Bunun yerine PSG, Dembele için 50 milyon avro karşılığında transfer edebilmek için Barcelona'ya resmi bir mektup gönderdi.

BÜYÜK RESİM: Romano, PSG'nin özel maddeyi etkinleştirdiği için anlaşmanın bu hafta sonuna kadar tamamlanabileceğinden bahsediyor.

Dembele için talep edilen 100 milyon Euro'luk transfer ücretini almayı hedefleyen Barcelona'ya büyük bir darbe oldu.

VE DAHA FAZLASI: PSG, Dembele'yi, Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe'nin yerine düşünüyor.

Fransız yıldız Dembele'nin, Parislilerle kişisel anlaşmalar yaptığı ve Parc des Princes'te beş yıllık bir anlaşma imzalayacağı bildirildi.

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SIRADA NE VAR? PSG, Dembele'nin mümkün olan en kısa sürede transfer sürecini tamamlamak üzere şimdi Barcelona ile birlikte çalışacak.