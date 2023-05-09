PSG'den ayrılma kararı alan Neymar, Premier Lig yolcusu

Paris Saint-German yaz aylarında Neymar'a veda etmeye hazır ve Brezilyalı oyuncu, Premier Lig'de oynamayı düşünüyor.

PSG, Neymar'ı kadro planlamasında düşünmüyor

Brezilyalı oyuncu transfer olabilir

Premier Lig'e gitmek istiyor

NE OLDU? PSG, Neymar ile yollarını ayırmaya karar verdi. Kadroyu elden geçirmek isteyen Paris ekibi, Neymar'ın kabarık maaşından kurtulmak istiyor. UOL'e göre, kulübün kararının farkında olan Brezilyalı da transfer olmaya açık. Daha önce Manchester United, Newcastle ve Chelsea olmak üzere birçok Premier Lig ekibinin istediği Neymar'ın rotası İngiltere'ye çevrildi.

BÜYÜK RESİM: PSG'nin Neymar ile yollarını ayırma kararı, bir başka çalkantılı sezonun ardından geldi. Brezilyalı oyuncu, Monaco'ya 3-1 yenildikleri maçta takım arkadaşları Vitinha ve Hugo Ekitike'yi eleştirdiği için sorun yaşamıştı. Ayrıca Luis Campos ile da anlaşmazlık yaşadı. Bir süre önce ameliyat olup sahalardan uzak kalan Neymar, PSG ile son maçına çoktan çıkmış olabilir bile.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Instagram/Reprodução

Getty