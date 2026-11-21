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Kvicha Kvaratskhelia'nın sakatlığının ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, şimdi de Desire Doue için endişeleniyor. Hücum oyuncusu, Nice deplasmanında gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkarıldı.

38. dakikada rakibin müdahalesi olmadan yön değiştirirken sağ dizi boşaldı. Doue yere yığıldı, acı içinde çığlık attı ve gözleri doldu. Fransız millî futbolcu kısa süre sonra bütün oyuncuların, taraftarların ve hatta hakemin alkışları eşliğinde sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Teknik direktör Luis Enrique, "Bunun ciddi bir sakatlık olduğu açık. En üst düzeyde profesyonel olmanın bir parçası da bu. Bunu kabullenmek gerekiyor. İyi bir şekilde iyileşip daha da güçlü döneceğinden eminim" dedi.

Doue'nin yerine, Dünya Kupası finalinin İspanyol kahramanı Ferran Torres oyuna girdi. Yaklaşık on dakika önce ise 2025 ve 2026'da Paris ekibinin Şampiyonlar Ligi zaferlerinin ikisinde de belirleyici rol oynayan Doue gol sevinci yaşamıştı: 32. dakikada Ligue 1 liderini 2-1 öne geçirdi. Daha önce Senny Mayulu (31), ev sahibi ekibin Mohamed Amoura (8) ile bulduğu açılış golüne karşılık vermişti.

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Kvicha Kvaratskhelia, çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek

Resmî tanı henüz konmamış olsa da görüntüler, Fransız millî futbolcunun dizinden ciddi şekilde sakatlandığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı endişesini doğuruyor. Bu, Paris ekibi için bu sezon ikinci büyük darbe olur. Dört haftadan biraz daha uzun süre önce Fransız ekibinin hücum yıldızlarından Kvicha Kvaratskhelia da çapraz bağını yırttı ve gelecek ilkbahara kadar sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya .

PSG, en azından Nice deplasmanından galibiyetle ayrılmayı başardı. Doue'nin yerine oyuna giren Torres, Ousmane Dembele'nin hazırladığı pozisyonda favori ekibi 3-1 öne geçirdi (85). Nice'den Ali Abdi ise uzatma dakikalarının sonlarında skoru belirledi (90+5). Üst üste sekizinci galibiyetini alan teknik direktör Luis Enrique'nin takımı, Ligue 1'deki liderliğini korudu.