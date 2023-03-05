Kazandığı bireysel başarısını kutlayan Fransız yıldız, takımına mesaj gönderdi.

NE OLDU? Mbappe, Cumartesi günü takımının Nantes'a karşı 4-2'lik galibiyetinde uzatma dakikalarında gol atarak PSG adına 201. golünü kaydetti.

Bu gol, onu PSG'nin tüm müsabakalarda en çok gol atan oyuncular listesinde Edinson Cavani'nin önüne koydu ve Fransız devinde tarih yazdığı için çok mutluydu.

Ancak, takım olarak kazanılacak başarılara da vurgu yapmaktan çekinmedi.

NE DEDİLER: "Tarih yazmak için oynuyorum. Fransa'da; başkentte, ülkemde, şehrimde tarih yazmak istediğimi hep söylemişimdir" dedi Canal+'a ve şunları ekledi:

"Tarih yazmak güzel, ama daha yapılacak çok şey var. Bu kişisel bir başarı, fakat ben takım olarak başarılar kazanmak için buradayım!"

BÜYÜK RESİM: Mbappe, PSG'deki 201 golüne sadece 247 maçta ulaştı.

Bu sezon Ligue 1'de 18 gol kaydetti ve Fransa'nın en çok gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

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