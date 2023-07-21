Fransız devi PSG, Mbappe'nin bedelsiz olarak takımdan ayrılmaması için her yolu deneyecek.

NE OLDU? L'Equipe'e göre PSG, Mbappe'nin sezon sonunda ücretsiz transferle Real Madrid'e katılmak için halihazırda bir anlaşması olduğuna inanıyor.

Parislilerin 24 yaşındaki futbolcunun tekrar kulüpte oynamasına izin vermeyeceği ve onunla ilgilenen takımların bonservis bedeli ödemesi gerektiğini bildiriliyor.

PSG, Mbappe'yi Japonya'daki kamp programının kadrosuna dahil etmeyerek bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösterdi.

BÜYÜK RESİM: Mbappe, önümüzdeki yaz sona erecek olan mevcut sözleşmesinin bitiminden sonra kalmaya niyeti olmadığını uzun süredir savunuyor.

Ancak PSG, Fransız kaptanının bedelsiz ayrılmasını istemiyor ve şimdi oyuncu için 2017'de harcadıkları 180 milyon Euro'nun (166 milyon £/194 milyon $) en azından bir kısmını telafi etmeye çalışacaklar.

VE DAHA FAZLASI: Madrid'in Mbappe için ilgilenen taraflar arasında olması bekleniyor. Los Blancos, Ballon d'Or kazananı Karim Benzema'nın geçen ay Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Ittihad'a gitmesinin ardından, bu sezon değil de önümüzdeki sezon bedelsiz olarak Mbappe'yi almak istiyor. Ancak, The Athletic'e göre birkaç yaz transfer döneminde Mbappe'nin transferi için harekete geçecek.

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SIRADA NE VAR? PSG, Mbappe'yi transfer etmek isteyen takımlardan teklif gelmesini bekleyecek, aksi takdirde oyuncuyu takımlarında düşünmüyorlar.