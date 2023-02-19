PSG'de gerilim artıyor: Christophe Galtier, danışman Luis Campos'a öfkelendi

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Monaco ile oynadıkları maçta soyunma odasındaki davranışları yüzünden danışman Luis Campos'a öfkelendi.

Campos geçen hafta soyunma odasına indi

Danışman oyunculara bağırdı

Galtier bu hareketinden memnun değil

NE OLDU? Campos, geçen hafta PSG'nin Monaco'ya 3-1 mağlup olduğu maçın devre arasında soyunma odasına hücum etti. L'Equipe'in haberine göre, bu durum Neymar ile Marquinhos'u kızdırdı ancak öfkelenen tek kişi onlar değil. GOAL'ün edindiği bilgilere göre, Christophe Galtier de oyuncularla konuşmanın onun işi olmadığını düşünüyor.

BÜYÜK RESİM: PSG teknik direktörüyle danışmanı arasındaki ilişki gittikçe kötüleşiyor. Galtier, Fransız devini Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi için rekabete hazırlarken son transfer dönemindeki işlerden memnun değildi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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PSG İÇİN SIRADA NE VAR? Galtier'in ekibi, 19 Şubat'ta Ligue 1 sahnesinde Lille'e karşı mücadele verecek.