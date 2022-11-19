PSG Danışmanı Campos: "Kylian Mbappe potansiyelini hala göstermedi"

Luis Campos, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin hala geliştirmesi gereken çok şey olduğunu söylüyor.

Campos'a göre, Mbappe "yüzde 40 veya 50'si" ile oynuyor

Geliştirmesi gereken çok şey var

Mbappe'nin daha da iyi olması bekleniyor

NE OLDU? Paris Saint-Germain'in futbol danışmanı Luis Campos, Kylian Mbappe'nin potansiyelinin sadece "yüzde 40 veya 50'sinde" oynadığını söyledi. Halihazırda beş lig şampiyonluğu olan Mbappe bir de 2018'de Fransa ile Dünya Kupası kazanmıştı. Hala gelişiyor olması, Avrupa'daki kulüplere korku salacak.

NE SÖYLENDİ? Porto'daki bir etkinlikte konuşan Campos şunları söyledi: "Kylian Mbappe hala potansiyelinin yalnızca yüzde 40 veya 50'sinde ve bunu ona her gün söylüyorum. Hala çok daha fazlasını yapabilir. Henüz öğreneceği şeyler bitmedi. Olgunlaşma hızı diye bir şey var yani herkes aynı oranda gelişmiyor. Mbappe, 16 yaşında zaten her seviyede gelişmişti. Fiziksel olarak güçlüydü ve 26 yaşındaki bir oyuncu gibi oyun anlayışı vardı."

BÜYÜK RESİM: Dedikodularla dolu bir yaz transfer döneminin ardından Kylian Mbappe, PSG'ye üç yıllık yeni imza attı. Paris Saint-Germain'de neden kaldığını açıklayan oyuncu, Real Madrid'e de açık kapı bıraktı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

KYLIAN MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Kylian Mbappe şu anda 23 yaşında. 2022 Dünya Kupası'nda Fransa ile birlikte yıldızlaşarak ikinci kez turnuvada zafer yaşamaya çalışacak.