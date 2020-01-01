PSG, Barcelona'nın Neymar teklifini reddetti

Barcelona, eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak için PSG ile pazarlıklara devam ediyor.

Neymar'ın 'ya geri dönebileceği yönünde spekülasyonlar yapılırken, bu konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

OK Diario' da yer alan habere, PSG, Barcelona'dan Neymar için gelen son teklifi reddetti.

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Habere göre Katalan ekibinin Neymar'a karşılık olarak PSG'ye Antoine Griezmann, Samuel Umtiti ve Ousmane Dembele'yi teklif ettiği, fakat PSG'nin bu teklifi reddettiği iddia edildi.

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Paris ekibinin Griezmann ve Dembele'yi reddettiği, sadece Dembele'yi kadrosunda görmek istediklerini Barcelona'ya bildirdikleri belirtildi.

Geçtiğimiz yaz 'den transfer edilen Griezmann, 'da çıktığı 35 maçta sadece 9 gol atabildi. Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann'ın yeni durağının neresi olacağı ise merak ediliyor.