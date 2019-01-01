PSG attı, Liverpool tuttu

Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına 2,94 gol atan PSG, en skorer, ortalama 0,4 gol yiyen Liverpool ise kalesinde en az gol gören takım oldu.

Ligue 1'de son 6 sezonunun 5'inde şampiyonluğa ulaşan PSG, ilk yarısı tamamlanan 2018-19 sezonunda da rakipleriyle arasında büyük fark olduğunu gösterdi. Yoluna yenilgisiz devam eden Paris ekibi, 2 maç eksiğine rağmen en yakın takipçisine 13 puan fark attı.

Sezon öncesi teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'i getiren PSG, Neymar, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'den oluşan hücum hattıyla rakiplerini adeta gol yağmuruna tuttu. 17 maçta fileleri 50 kez havalandıran PSG; Premier Lig), La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 en üst futbol liglerindeki en skorer takım oldu.

Maç başına 2,94 gol atan PSG'yi, 2,82 golle La Liga'nın zirvesindeki Barcelona, 2,7 golle de uzun süre elinde tuttuğu Premier Lig liderliğini son haftalardaki kötü sonuçların ardından Liverpool'a kaptıran Manchester City izledi.

Bundesliga'nın ilk devresini lider bitiren Borussia Dortmund, 2,58 golle 4'üncü, Premier Lig'in liderlik koltuğunda oturan Liverpool ise 2,4 golle 5. sırada yer aldı.

Liverpool kalesine "duvar" ördü

Üst üste 9 maçtır kazanması sayesinde Premier Lig'i 7 puan farkla lider götüren Liverpool, 20 haftada 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Manchester City'den sonra Premier Lig'in en fazla gol atan ekibi Liverpool, asıl farkı ise savunmada yarattı.

Kaleci Alisson'un yanı sıra Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Joel Matip, Joseph Gomez, Trent Alexander-Arnold ve Andrew Robertson'dan oluşan Liverpool'un savunma rotasyonu, sadece 8 gole geçit verdi.

Hiçbir maçta birden fazla gol yemeyen Liverpool, 0,4 gol ortalamasıyla Avrupa'nın beş büyük ligindeki en iyi defans yapan takım olarak öne çıktı.

Serie A'nın ilk devresini rekor kırarak 53 puanla lider kapatan son 7 yılın şampiyonu Juventus, bunu, Cristiano Ronaldo'nun başı çektiği hücum hattından çok savunmasına borçlu.

Juventus, maç başına attığı 2 golle Avrupa'nın en golcü takımları arasına giremese de ortalama 0,57 gol yiyerek Liverpool'dan sonra en iyi savunma performansını sergiledi.

PSG, 0,58 golle 3'üncü, La Liga'nın 2. sırasındaki Atletico Madrid, 0,7 golle 4'üncü, Serie A'nın 3. basamağındaki Inter de 0,73 golle 5. sıraya yerleşti.