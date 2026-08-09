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UEFA Süper Kupa
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Çeviri:

PSG - Aston Villa UEFA Süper Kupa ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa
Paris Saint-Germain

UEFA Süper Kupa'da PSG ile Aston Villa maçının kapsamlı ön izlemesi. Salzburg'daki bu karşılaşma öncesinde taktikleri, takım haberlerini ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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UEFA Süper Kupa - Final
Red Bull Arena

Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı 12 Ağustos 2026'da TSİ 23.00'te, EST ile 16.00'da ve GMT ile 20.00'de başlayacak.

UEFA Süper Kupa ön izlemesi

Avrupa'nın son iki şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Salzburg'da UEFA Süper Kupa şampiyonunu belirlemek için karşı karşıya geliyor. İşte bilmeniz gereken her şey.

Buraya nasıl geldiler?

Luis Enrique'nin Avrupa şampiyonu PSG'si, Real Madrid'in 2016 ve 2017'de başardığı başarının ardından modern dönemde Süper Kupa'yı üst üste kazanan sadece ikinci takım olmayı hedefliyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla geçtiler.

PSG Arsenal Champions LeagueGetty Images

Karşılarında ise mayıs ayında İstanbul'da kulüp adına unutulmaz bir gecede Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u mağlup eden Unai Emery'nin Aston Villa'sı var. Paris ile Villa arasındaki daha önceki tek karşılaşmalar adeta kıvılcımlar saçtı; Fransız ekibi, 2024/25 sezonunda nefes kesen Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesini toplamda 5-4 kazanırken, Villa'nın 5-1'den yaptığı güçlü geri dönüşe rağmen ayakta kaldı.

İspanyol vatandaşı Enrique ile Emery, yeni Avrupa sezonunun eğlenceli geçmesi beklenen açılış maçında burada karşı karşıya geliyor.

Kvara PSGGetty Images

PSG ve Villa transfer piyasasına neler ekledi?

Paris, perşembe günü 24 yaşındaki hücum orta sahası Maghnes Akliouche'un Monaco'dan transfer edildiğini açıkladı.

Villa, stoper Modou Kéba Cissé, orta saha João Gomes ve Chelsea'den kiralık olarak Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katarak güçlendi. Üçü de burada resmi maçlardaki ilk karşılaşmalarına çıkabilir. İsviçreli hücum orta sahası Johan Manzambi de Freiburg'dan geldi, ancak sakatlığı nedeniyle bu maçı kaçıracak.

Muhtemel ilk 11'ler

PSG (4-3-3): Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins.

Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs Aston Villa kadroları

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Diziliş
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
39M. Safonov51W. Pacho5Marquinhos2A. Hakimi25N. Mendes17Vitinha87J. Neves33W. Zaire-Emery11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia14D. Doue40M. Bizot14P. Torres2M. Cash22I. Maatsen3V. Nilsson Lindeloef8B. Kamara35J. Gomes10E. Buendia7J. McGinn53G. Hemmings39B. Madjo
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

İlk 11

Aston Villa

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis Enrique
  • U. Emery

Luis Enrique, Süper Kupa öncesinde muhtemel ilk 11'i doğrulamadı ve mevcut kadro bilgilerinde PSG için herhangi bir sakatlık ya da ceza listelenmedi. Başlama vuruşuna daha yakın zamanda güncellemeler bekleniyor.

Unai Emery de benzer şekilde Aston Villa için öngörülen ilk 11'ini henüz açıklamadı. Bu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi verilmedi ve yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Paris Saint-Germain

Sakatlıklar ve Cezalar

Aston Villa

Kenarda oyuncu yok

Form durumu

PSG

PSG - Form

RCL
K0-2
PAR
K2-1
ARS
K1-1
MLL
K3-0
MUN
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AVL

AVL - Form

WAL
K0-5
POR
K2-1
RSO
K2-4
BGP
K1-3
FCB
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

PSG'nin son beş sonucu, geçen sezonun sonuyla mevcut sezon öncesi dönemini kapsıyor ve bu süreçte üç galibiyet ile iki mağlubiyet aldı. Son maçları 5 Ağustos'ta Mallorca'ya karşı alınan 3-0'lık hazırlık maçı yenilgisi olurken, bir önceki resmi sonuçları 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında alınan ve toplam skorda galibiyet anlamına gelen 1-1'lik beraberlikti. PSG bu beş maçta toplam beş gol atıp yedi gol yerken, Ligue 1'de iç sezonu kapatırken Paris FC ve Brest karşısında da galibiyet aldı.

Aston Villa'nın son beş maçı da hazırlık karşılaşmasıydı ve bu süreçte iki galibiyet ile üç mağlubiyet geldi. Son maçları 7 Ağustos'ta Bayern Münih'e karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi; Villa bu beş karşılaşmada beş gol atıp 10 gol yedi. 21 Temmuz'daki Walsall karşısında alınan 5-0'lık galibiyet ve 4 Ağustos'ta BG Pathum United'a karşı gelen 3-1'lik zafer, yaz programlarının daha parlak anları oldu.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimAston Villa
1
0
1
Şampiyonlar Ligi
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
5Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı2/2

İki kulüp yakın geçmişte iki kez karşılaştı ve bu maçların ikisi de 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeydi. Son karşılaşma 15 Nisan 2025'te oynandı ve Aston Villa sahasında 3-2 kazandı. PSG, 9 Nisan 2025'te Parc des Princes'te oynanan ilk maçı 3-1 kazanmış ve toplam skorda tur atlamıştı. Bu iki maçta PSG beş, Villa da beş gol attı; eşleşme ilk maçın sonucuyla belirlendi.


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