UEFA Süper Kupa - Final 12 Ağu 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı 12 Ağustos 2026'da TSİ 23.00'te, EST ile 16.00'da ve GMT ile 20.00'de başlayacak.

UEFA Süper Kupa ön izlemesi

Avrupa'nın son iki şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Salzburg'da UEFA Süper Kupa şampiyonunu belirlemek için karşı karşıya geliyor. İşte bilmeniz gereken her şey.

Buraya nasıl geldiler?

Luis Enrique'nin Avrupa şampiyonu PSG'si, Real Madrid'in 2016 ve 2017'de başardığı başarının ardından modern dönemde Süper Kupa'yı üst üste kazanan sadece ikinci takım olmayı hedefliyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla geçtiler.

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Karşılarında ise mayıs ayında İstanbul'da kulüp adına unutulmaz bir gecede Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u mağlup eden Unai Emery'nin Aston Villa'sı var. Paris ile Villa arasındaki daha önceki tek karşılaşmalar adeta kıvılcımlar saçtı; Fransız ekibi, 2024/25 sezonunda nefes kesen Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesini toplamda 5-4 kazanırken, Villa'nın 5-1'den yaptığı güçlü geri dönüşe rağmen ayakta kaldı.

İspanyol vatandaşı Enrique ile Emery, yeni Avrupa sezonunun eğlenceli geçmesi beklenen açılış maçında burada karşı karşıya geliyor.

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PSG ve Villa transfer piyasasına neler ekledi?

Paris, perşembe günü 24 yaşındaki hücum orta sahası Maghnes Akliouche'un Monaco'dan transfer edildiğini açıkladı.

Villa, stoper Modou Kéba Cissé, orta saha João Gomes ve Chelsea'den kiralık olarak Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katarak güçlendi. Üçü de burada resmi maçlardaki ilk karşılaşmalarına çıkabilir. İsviçreli hücum orta sahası Johan Manzambi de Freiburg'dan geldi, ancak sakatlığı nedeniyle bu maçı kaçıracak.

Muhtemel ilk 11'ler

PSG (4-3-3): Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins.

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Takım haberleri ve kadrolar

Luis Enrique, Süper Kupa öncesinde muhtemel ilk 11'i doğrulamadı ve mevcut kadro bilgilerinde PSG için herhangi bir sakatlık ya da ceza listelenmedi. Başlama vuruşuna daha yakın zamanda güncellemeler bekleniyor.

Unai Emery de benzer şekilde Aston Villa için öngörülen ilk 11'ini henüz açıklamadı. Bu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi verilmedi ve yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

PSG'nin son beş sonucu, geçen sezonun sonuyla mevcut sezon öncesi dönemini kapsıyor ve bu süreçte üç galibiyet ile iki mağlubiyet aldı. Son maçları 5 Ağustos'ta Mallorca'ya karşı alınan 3-0'lık hazırlık maçı yenilgisi olurken, bir önceki resmi sonuçları 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında alınan ve toplam skorda galibiyet anlamına gelen 1-1'lik beraberlikti. PSG bu beş maçta toplam beş gol atıp yedi gol yerken, Ligue 1'de iç sezonu kapatırken Paris FC ve Brest karşısında da galibiyet aldı.

Aston Villa'nın son beş maçı da hazırlık karşılaşmasıydı ve bu süreçte iki galibiyet ile üç mağlubiyet geldi. Son maçları 7 Ağustos'ta Bayern Münih'e karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi; Villa bu beş karşılaşmada beş gol atıp 10 gol yedi. 21 Temmuz'daki Walsall karşısında alınan 5-0'lık galibiyet ve 4 Ağustos'ta BG Pathum United'a karşı gelen 3-1'lik zafer, yaz programlarının daha parlak anları oldu.

İkili rekabet geçmişi

İki kulüp yakın geçmişte iki kez karşılaştı ve bu maçların ikisi de 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeydi. Son karşılaşma 15 Nisan 2025'te oynandı ve Aston Villa sahasında 3-2 kazandı. PSG, 9 Nisan 2025'te Parc des Princes'te oynanan ilk maçı 3-1 kazanmış ve toplam skorda tur atlamıştı. Bu iki maçta PSG beş, Villa da beş gol attı; eşleşme ilk maçın sonucuyla belirlendi.



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