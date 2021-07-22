ÖZEL | PSG, Antero Henrique ile yollarını neden ayırmıştı?

Goal Fransa ekibinden Tom Binet, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktör adayı Antero Henrique'nin PSG'de sonunu getiren olayları anlattı.

Bir süredir Fenerbahçe'yle ismi geçen Portekizli sportif direktör Antero Henrique önemli bir kariyere sahip. 53 yaşındaki Henrique, Mourinho sonrası Porto'da 10 yıl görev yapmış, sportif direktörlükten CEO'Luğa uzanan bir kariyer yolculuğuna sahip olmuştu. Henrique Porto'da 2010-2013 yılları arasında Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira ile de birlikte çalışmıştı.

İlk tercih Andrea Berta'ydı

2017'deki Coupe de France finalinden sonra, Olivier Letang'ın ayrılmasıyla PSG'ye gelen Antero Henrique, kulübün sahibi Nasser Al Khelaifi'nin ilk tercihi değildi. Paris ekibi Atletico Madrid'in sportif direktörü Andrea Berta ile çalışmayı çok istiyordu. Ancak Berta'nın Atletico'da kalmak istemesi, rotanın Henrique'ye çevrilmesini sağlamıştı.

Haziran 2017'den itibaren, tam 2 yıl boyunca PSG sportif direktörü olarak görev yapan Antero Henrique'nin Paris dönemini Goal Fransa ekibinden Tom Binet anlattı.

"Antero Henrique, Paris'e büyük beklentilerle gelmişti. Çünkü Porto'da yaptığı işlerde çok başarılı olmuştu."

"Henrique'nin ilk transfer döneminde, PSG Neymar ve Mbappé'yi satın aldı. Bu transferlerden Neymar hamlesinde Pini Zahavi büyük bir rol oynasa da sportif direktör sonuçta Henrique'ydi. Dolayısıyla görev yaptığı süre boyunca bu iki transfer Antero'nun en büyük kozlarıydı."

"Ancak zaman içerisinde gelen sportif başarısızlıklar sonunda Portekizli, kulüpten oldukça kötü bir imajla ayrıldı. Kulüp, eski futbolcuları Leonardo ile tekrar yola devam etme kararı almıştı."

Henrique'nin sonunu hazırlayan olaylar

"Henrique'nin Paris'te sonunu hazırlayan bir kaç önemli olay vardı. Bunların en önemlisi, takımın direncini sağlayacak kaliteli orta saha hamlelerini yapamaması olmuştu".

"Motta'nın futbolu bırakışından sonra o bölgeye takviye gerekiyordu. Ancak Henrique gerekli aksiyonu alamamıştı. Hemen her transfer periyodunda da bu gündem oldu. Üstelik daha sonra Barcelona'ya kaptırılacak orta saha oyuncusu Frenkie De Jong'un transferi edilememesi büyük bir başarısızlık olarak görüldü."

"Gündem olan bir başka konu da, 2019'da, Henrique'nin Jerome Boateng'in transferi hakkında görüşmek için Uli Hoeness ile sözleşilen bir toplantıya katılmamasıydı."

Hoeness transfer görüşmelerindeki tutumundan dolayı Henrique'yi eleştirmiş ve Kicker'e verdiği demeçte "PSG yönetimine sportif direktörlerini değiştirmeyi tavsiye ederim" açıklamasını yapmıştı. Tüm bunlar Nasser Al Khelaifi için bardağı taşıran olaylar zincirinin özeti gibiydi.

Henrique Haziran 2019'da PSG'deki görevinden ayrıldı.