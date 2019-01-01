Ander Herrera: Nefret edilmek hoşuma gidiyor

Paris Saint-Germain'nin yeni transferi Ander Herrera, başarsını göstermek için önündeki maçları dört gözle beklediğini açıkladı.

5 sezon Premier Lig ekiplerinden 'la 1 FA Cup, 1 Şampiyonluğu ve 3 İngiliz Süper Kupası kazanan İspanyol orta saha oyuncusu Ander Herrera, sözleşmesinin bitmesiyle PSG'ye transfer oldu.

29 yaşındaki İspanyol futbolcu, sürekli başarılı olmanın eleştiri ve nefret getireceğini bildiğini ama bütün bunlara karşı kendini hazırladığını açıkladı.

France Football'a konuşan Herrera, "PSG, çok meşhur olan ve saygı duyulan üst düzey bir takım. Dünyanın en iyi 3-4 futbolcusu burada oynuyor. PSG'nin, 'nın en nefret edilen takımlarından biri olduğunu biliyorum ve bu durum hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

Deneyimli isim, sözlerine şöyle devam etti : ''PSG sürekli olarak kendini geliştiren bir takım ve takımın bana yaklaşımı çok sıcaktı. Gerçekten takımda istendiğimi hissettim. Thomas Tuchel, benimle sürekli konuştu. O, gerçekten oyuncuları geliştirmek için yardımcı olan biri. 29 yaşında olabilirim ama hala kendimi geliştimek istiyorum.''

Herrera, bu zamana kadar oynadığı bütün takımları çok sevdiğini ve şimdiki takımından da çok memnun olduğunu ama kariyerine ilk başladığı takım olan Real Zaragoza'nın yerinin başka olduğunu söyledi.