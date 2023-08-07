Paris Saint-Germain, Goncalo Ramos'un Benfica'dan 80 milyon euro (£69m/$88m) karşılığında takıma katıldığını duyurdu.

PSG, 80 milyon euro'luk golcü aldı

Ramos geçen sezon 27 gol kaydetti

22 yaşındaki oyuncu Benfica'dan geldi

NE OLDU? Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezonu Benfica'da çıktığı 47 maçta attığı 27 golle tamamlayan Goncalo Ramos'un 80 milyon euro karşılığında kulübe transfer olduğunu duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, PSG ile sözleşmesinin sona ermesiyle Inter Miami'ye gitmişti. Neymar'ın kulüpten ayrılmak istediğini Paris ekibine bildirdiği iddia edilirken Kylian Mbappe'nin PSG'deki geleceği de belirsiz.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Paris Saint-Germain, Ligue 1'de sezonu 12 Ağustos'ta Lorient'e karşı açacak. Bir sonraki Ligue 1 maçları ise 20 Ağustos'ta Toulouse'a karşı. Her iki maçta PSG ile sözleşme krizi yaşayan Kylian Mbappe'nin forma giymesi beklenmiyor.