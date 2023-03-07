Fansız temsilcisinin, Brezilyalı süperstar için artık bir umudu kalmadı.

NE OLDU? L'Équipe'e göre PSG, Neymar için yaz ayında gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi planlıyor, ancak oyuncunun kendisi kulüpten ayrılmaya henüz hazır değil.

31 yaşındaki futbolcu, Paris'e iyice yerleşti ve 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Ancak Fransız ekibi, Brezilyalı yıldızın istikrarsız performansından dolayı ondan umudunu kesti.

BÜYÜK RESİM: Neymar'ın geleceği hakkındaki spekülasyonlar, 2022 Dünya Kupası'ndan döndükten sonra yoğunlaşmaya başladı.

Sahadaki istikrarsızlığı, kulüp yetkililerini olası bir transfer seçeneğini düşünmeye sevk etti.

Brezilyalı oyuncu, Monaco'ya kaybettikleri maçtan sonra takımın danışmanı Luis Campos ile sözlü bir tartışmaya girerek saha dışında da tartışmalara yol açtı.

Ve Campos'la yaşadığı tartışma, bardağı taşıran son damla oldu.

L'Equipe, Campos'un bu yıl Neymar'ın satışına karşı olmayacağını ve Brezilyalı yıldız için ayrılık vaktinin geldiğini bildirdi.

VE DAHA FAZLASI: Neymar, PSG'nin Ligue 1'de oynadığı Lille maçında ayak bileğine aldığı darbe sonrasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı ve şimdilik, sahalara ne zaman döneceği tam olarak bilinmiyor.

Brezilyalı süperstar, yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olmayı bekliyor.

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NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? PSG, 2017'de Barcelona'dan Neymar'ı transfer etmek için 222 milyon € (200 milyon £/262 milyon $) ödeyerek transfer rekoru kırdı.

Ancak, takıma veremediği katkı ve yaşı göz önüne alındığında bu yatırımın olumlu sonuçlanmadığını söylemek mümkün...