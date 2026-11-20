İster tatile yurt dışına çıkıp tuttuğunuz yerel kulübü takip etmek isteyin, ister internet sağlayıcınızın kritik bir penaltı vuruşundan hemen önce bağlantı hızınızı düşürmesinden bıkmış olun, üst düzey bir VPN günümüz futbol taraftarı için vazgeçilmezdir.

Sezonun en yoğun dönemine tam zamanında yetişen Proton VPN, yılın en büyük fırsatını duyurdu: 2 yıllık aboneliğinde %75 indirim. Taraftarlar, normal ücretin çok daha azına 149 ülkedeki 20.798 yüksek hızlı sunucudan oluşan premium ağa tam erişim sağlayarak günlük internet kullanımlarını ve yayın izleme deneyimlerini iyileştirebilir.

İşte bu Black Friday fırsatının, birinci sınıf bir VPN'i ilk 11'inize katmak için neden ideal bir zaman olduğu.

Yayın ve gizlilikte taktik ustalık

Proton VPN

Büyük vaatlerde bulunup bunları yerine getiremeyen standart VPN sağlayıcılarının aksine Proton VPN, tam bir şeffaflıkla faaliyet gösteriyor. Platform tamamen açık kaynaklı; bu da bağımsız uzmanların kodunu istedikleri zaman VAR incelemesinden geçirebileceği anlamına geliyor. Bağımsız olarak denetlenmiş, kayıt tutmama konusunda katı bir politika uygulayarak çevrimiçi etkinliklerinizin asla takip edilmemesini, saklanmamasını veya reklamverenlere satılmamasını sağlıyor.

Premium aboneliğe geçtiğinizde günlük internet kullanımınız için önemli avantajlara erişirsiniz:

Kanatta hız: 90. dakikada yayının takılıp ekranda yükleme simgesinin belirmesinden kötüsü yoktur. Proton VPN, hızın hiçbir şekilde kısıtlanmadığı sınırsız bant genişliği sunuyor. Böylece canlı maçları yüksek çözünürlükte izlerken üst düzey performans elde ediyorsunuz.

90. dakikada yayının takılıp ekranda yükleme simgesinin belirmesinden kötüsü yoktur. Proton VPN, hızın hiçbir şekilde kısıtlanmadığı sınırsız bant genişliği sunuyor. Böylece canlı maçları yüksek çözünürlükte izlerken üst düzey performans elde ediyorsunuz. Küresel erişim: 149 ülkedeki sunucular sayesinde seyahat ederken kendi ülkenize kolayca bağlanabilir; alışık olduğunuz spor yayınlarını, yorumları ve yerel içerikleri kaçırmazsınız.

149 ülkedeki sunucular sayesinde seyahat ederken kendi ülkenize kolayca bağlanabilir; alışık olduğunuz spor yayınlarını, yorumları ve yerel içerikleri kaçırmazsınız. Sağlam bir savunma hattı (Secure Core): Gizlilik güvencesi isteyenler için bu özellik, bağlantınızı hedefine ulaşmadan önce İsviçre ve İzlanda gibi gizlilik dostu ülkeler üzerinden yönlendirerek verilerinizi koruyor.

Gizlilik güvencesi isteyenler için bu özellik, bağlantınızı hedefine ulaşmadan önce İsviçre ve İzlanda gibi gizlilik dostu ülkeler üzerinden yönlendirerek verilerinizi koruyor. Reklamlara kırmızı kart (NetShield): Yerleşik reklam engelleyici, can sıkıcı açılır pencereleri ekranınızdan uzak tutuyor. Böylece maç yazılarını okuyabilir ve transfer söylentilerine göz atabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi düzeyinde bir geçmiş: İsviçre bağlantısı

Proton VPN

Proton'un kuruluş hikâyesi, sıradan bir teknoloji girişiminkinden oldukça farklı. Marka, World Wide Web'in icadıyla tanınan Avrupa araştırma merkezi CERN'de tanışan bir grup bilim insanı tarafından 2014'te kuruldu. Gizliliğin temel bir insan hakkı olduğuna dair ortak inançla bir araya gelen ekip, Proton Mail'i hayata geçirdi. Kısa süre sonra bunu Proton VPN, Proton Drive ve Proton Pass izledi.

Bugün Proton AG, faaliyetlerini İsviçre'den yürütüyor. Ülke, uzun süredir devam eden tarafsızlık geleneğiyle dünya çapında tanınıyor; gizlilik yasaları konusundaki güçlü savunması ise en iyi dönemindeki Maldini'yi gururlandıracak türden.

En önemlisi, Proton kamu yararını gözeten bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. İnsanların gizliliğini koruma misyonu, içi boş bir pazarlama vaadi olmakla kalmayıp şirketin kurumsal yapısına yasal olarak işlenmiş durumda. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının internet hızlarını yüksek, bağlantılarını gizli ve dijital yaşamlarının kontrolünü tamamen kendi ellerinde tutmak için Proton'a güvenmesinin nedeni de bu.

Son tarihi kaçırmayın

Proton VPN

Premium bir VPN, günlük internet deneyiminiz için yapabileceğiniz en iyi transferdir. Proton VPN'in Black Friday fırsatı, yılın en düşük fiyatıyla performans ve gizlilikten ödün vermeyen bir hizmet sunuyor.