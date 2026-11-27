İster tatil için yurt dışına çıkıp tuttuğunuz yerel takımı takip etmek isteyin, ister internet sağlayıcınızın kritik bir penaltı vuruşundan hemen önce bağlantınızı yavaşlatmasından bıkmış olun, üst düzey bir VPN günümüz futbolseverleri için vazgeçilmez.

Sezonun en yoğun dönemine tam zamanında yetişen Proton VPN, yılın en büyük transfer fırsatını duyurdu: 2 yıllık aboneliğinde %75 indirim. Taraftarlar, normal ücretin çok daha azını ödeyerek 149 ülkedeki 20.798 yüksek hızlı sunucudan oluşan premium ağa tam erişim sağlayabilir, günlük internet kullanımlarını ve yayın izleme deneyimlerini iyileştirebilir.

İşte bu Black Friday fırsatının, ilk 11'inize dünya çapında bir VPN eklemek için neden doğru zaman olduğu.

Yayın ve gizlilikte taktik ustalığı

Proton VPN

Her şeyi vaat edip savunmaya dönmeyen sıradan VPN sağlayıcılarının aksine Proton VPN, tam bir şeffaflıkla çalışır. Platformun kaynak kodu tamamen açıktır. Bu da bağımsız uzmanların kodunu istedikleri zaman VAR incelemesine tabi tutabileceği anlamına gelir. Ayrıca bağımsız denetimden geçmiş, kayıt tutmama politikası uygulayarak çevrim içi etkinliklerinizin asla izlenmemesini, saklanmamasını veya reklamverenlere satılmamasını sağlar.

Premium pakete abone olduğunuzda günlük internet kullanımınız için büyük avantajlar elde edersiniz:

Kanatta sürat: 90. dakikada beliren o can sıkıcı yüklenme simgesinden daha kötüsü yoktur. Proton VPN, hız kısıtlaması olmadan sınırsız bant genişliği sunar. Böylece canlı maçları yüksek çözünürlükte izlerken üst düzey performans elde edersiniz.

90. dakikada beliren o can sıkıcı yüklenme simgesinden daha kötüsü yoktur. Proton VPN, hız kısıtlaması olmadan sınırsız bant genişliği sunar. Böylece canlı maçları yüksek çözünürlükte izlerken üst düzey performans elde edersiniz. Küresel saha: 149 ülkedeki sunucular sayesinde seyahat ederken ülkenizdeki bir sunucuya kolayca bağlanabilir, her zamanki spor yayınlarınızı, yorum programlarınızı ve yerel içeriklerinizi kaçırmazsınız.

149 ülkedeki sunucular sayesinde seyahat ederken ülkenizdeki bir sunucuya kolayca bağlanabilir, her zamanki spor yayınlarınızı, yorum programlarınızı ve yerel içeriklerinizi kaçırmazsınız. Sağlam savunma hattı (Secure Core): Gizliliğini güvence altına almak isteyenler için bu özellik, verilerinizin gerisindeki son savunmacı gibi çalışır. Bağlantınızı hedefine ulaşmadan önce İsviçre ve İzlanda gibi gizlilik dostu ülkeler üzerinden yönlendirir.

Gizliliğini güvence altına almak isteyenler için bu özellik, verilerinizin gerisindeki son savunmacı gibi çalışır. Bağlantınızı hedefine ulaşmadan önce İsviçre ve İzlanda gibi gizlilik dostu ülkeler üzerinden yönlendirir. Reklamlara kırmızı kart (NetShield): Yerleşik reklam engelleyici, can sıkıcı açılır pencereleri ekranınızdan uzak tutar. Böylece maç raporlarını okuyabilir ve transfer söylentilerine göz atmaya huzur içinde devam edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi kalitesi: İsviçre bağlantısı

Proton VPN

Proton'un kuruluş hikâyesi, tipik bir teknoloji girişimininkinden çok farklı. Marka, World Wide Web'in icat edildiği yer olarak bilinen Avrupa araştırma merkezi CERN'de tanışan bir grup bilim insanı tarafından 2014'te kuruldu. Gizliliğin temel bir insan hakkı olduğu yönündeki ortak inançlarıyla önce Proton Mail'i, kısa süre sonra da Proton VPN, Proton Drive ve Proton Pass'i kullanıma sundular.

Bugün Proton AG, tarafsızlık konusundaki köklü kültürüyle dünya çapında tanınan İsviçre'de faaliyet gösteriyor. Ülkenin gizlilik yasaları konusundaki savunma sicili de en iyi dönemindeki Maldini'yi gururlandıracak türden.

En önemlisi, Proton kamu yararını gözeten bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. İnsanların gizliliğini koruma misyonu yalnızca içi boş bir pazarlama vaadi değil, şirketin kurumsal yapısına hukuken yerleştirilmiş bir ilke. Dünya çapında milyonlarca kullanıcının internet hızlarını yüksek, bağlantılarını gizli ve dijital yaşamlarının kontrolünü tamamen kendi ellerinde tutmak için Proton'a güvenmesinin nedeni de bu.

Son fırsatı kaçırmayın

Proton VPN

Premium bir VPN, günlük internet deneyiminiz için yapabileceğiniz en iyi transfer. Proton VPN'in Black Friday fırsatı, yılın en düşük fiyatıyla performans ve gizlilikten ödün vermemenizi sağlıyor.

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