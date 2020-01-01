Protokolü delen Mourinho'dan açıklama

Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho, devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede getirilen tedbirlere uymayıp oyuncularıyla bir parkta antrenman yaparken görüntülenen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın teknik direktörü Jose Mourinho, hatasını kabul etti.

İngiliz basınına konuşan Portekizli teknik adam, "Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum. Sadece ailemizle temas etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Hükümetin tavsiyelerine herkesin uyması gerektiğini vurgulayan Mourinho, "Kahraman sağlık çalışanlarını desteklemek ve hayat kurtarmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız" şeklinde görüş belirtti.

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Mourinho, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Ryan Sessegnon ile Londra'da bulunan bir parkta antrenman yaparken görüntülenmişti.