Prosinecki: Savaşan ve iyiye giden bir takım var

Ligde düşmeme mücadelesi veren Kayserispor'da teknik direktör Prosinecki seriye başlamak istediklerini söyledi.

Hes Kablo Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını belirten Prosinecki, Göztepe mücadelesinin de zor geçeceğini ifade etti.

Daha fazla takım

Geldikleri günden beri iyi bir takım kurmak için çaba harcadıklarının altını çizen Prosinecki, "Kayserispor'un şu an çok puanı yok. Buna rağmen taraflı tarafsız herkesin kabul edeceği bir gerçek var. Sahada savaşan ve iyiye giden bir takım var. Takım olarak oynamayı daha çok beceren bir Kayserispor var. Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici bir karşılaşma. Artık seriye başlamak istiyoruz. Göztepe maçıyla içeride kazanıp, değişen atmosferi, iyiye giden durumu puana çevirip ligde kalacağımıza inanıyorum" diye konuştu.